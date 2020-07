Apple Arcade ofrece cerca de 100 novedosos juegos por unos pocos dólares al mes

Apple Arcade se lanzó con cerca de 100 juegos y el servicio está viendo nuevos juegos agregados regularmente. Aquí te mostramos los últimos agregados al catálogo del servicio:

Si aún no se ha hecho el registro, Apple Arcade está disponible de forma gratuita durante el primer mes, luego $ 5 dlls de cuota mensual para iPhone, iPad, iPod touch, Mac y Apple TV. Los controladores inalámbricos PS4 y Xbox ahora también son compatibles con dispositivos Apple y títulos seleccionados.

Uno de juegos los favoritos, es The Lullaby of Life, un juego de aventuras con enfoque en la música, la relajación y la agilidad. En The Lullaby of Life el jugador es el catalizador del cambio en un universo actualmente inerte pero lleno de potencial. El videojuego combina relajación, destreza y agilidad, y el jugador debe alcanzar su máximo esplendor utilizando el poder de la música para hacer que la vida florezca. Esta aventura no tiene elementos textuales, y se recomienda usar auriculares.

Otra selección es Necrobarista, que corresponde a la última incorporación a Apple Arcade, y básicamente trata de un café callejero de Melbourne, donde a los muertos se les concede una noche para mezclarse con los vivos. Para Maddy Xiao, barista, nigromante aficionado y nuevo propietario de la Terminal, las cosas no podrían ser mejores, siempre y cuando no se le recuerde el hecho de que tiene un ejecutor del Consejo de la Muerte notoriamente intransigente que lo asecha.

Impresionantes juegos de cómics en Apple Arcade

También se ha lanzado la última creación de De Charles Cecil, legendario artista de cómics detrás de Watchmen, Beyond a Steel Sky, la esperada secuela del clásico de culto Beneath a Steel Sky.

El jugador personifica a Robert Foster Un niño ha sido secuestrado en un brutal ataque. Has prometido llevarlo a casa. Pero el camino lo ha llevado desde su comunidad de habitantes del desierto a Union City, una de las últimas megaciudades restantes en un mundo devastado por guerras devastadoras y crisis política.

Beyond a Steel Sky es un thriller dramático, cómico y ciberpunk en el que rompecabezas interesantes impulsan una narrativa acelerada ambientada en un mundo de juego dinámico que responde y es subvertido por las acciones del jugador.

Otros títulos ahora disponibles son Fallen Knight, Hogwash, Jumper Jon, Lifelike: Chapter One, Monomals, Star Fetched, Super Mega Mini Party, Tales of Memo, The Mosiac, Yaga The Roleplaying Folktale, entre otros.

Lullaby of Life, uno de los juegos favoritos

