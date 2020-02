App para Android que ahorra tu batería al máximo sabiéndola usar

Si hay un problema que no se ha podido solucionar en los smartphones es la duración de la batería, porque entre más y mejor tecnología se desarrolla para todas las funciones del celular, así como las enormes pantallas de alta definición y capacidades de todo tipo, se consume más energía, sin contar los procesos en segundo plano que todo Android lleva a cabo, mientras que las baterías no han cambiado mucho en los últimos años.

Interfaz de SuperFreezZ

Y si bien se ha buscado solucionar la situación de la batería por medio de software y funciones del sistema operativo, principalmente en Android, son meramente parches, porque no logran resolver mucho, aunque hay que reconocer el esfuerzo de algunos fabricantes con el modo de ahorro de energía, que a veces pensamos mucho en activar por cuestión de el apagado de funciones para ahorrar batería.

Sin embargo, alguien se tomó la molestia de desarrollar una app que es capaz de hacer frente al ahorro de batería, aunque también se trata de una medida un tanto extrema, puede resultar mucho más útil que el modo de ahorro de batería nativo, ya que el usuario será quien decida qué y cómo va a funcionar dentro de su dispositivo Android.

Congela apps en segundo plano

La app en cuestión se llama SuperFreezZ App y está disponible para Android lo que hace es congelar las apps en segundo plano, algo que si se utiliza de forma adecuada resultará muy conveniente, pero si no se tiene cuidado puede resultar un consumo de batería mucho mayor.

SuperFreezZ App es una app de código abierto que permite a los usuarios, decidir qué aplicaciones deben congelarse en segundo plano, y aquí es donde hay que recordar que con un gran poder viene una gran responsabilidad, ya que como podrás ahorrar batería y datos con un buen uso, también puede ocurrir lo contrario.

Existen muchas apps que descargamos en nuestro Android y que utilizamos muy poco o a veces prácticamente nunca, sin embargo algunas de esas apps realizan procesos en segundo plano, lo que drena nuestra batería y a veces hasta los datos móviles, y precisamente es lo que va a evitar SuperFreezZ App.

Puedes descargar SuperFreezZ aquí, sin ningún problema con toda seguridad, aunque nunca está de más verificar la autenticidad del APK que instalaremos en nuestro Android y lo puedes hacer desde acá.

No más fuga de energía

Modos de SuperFreezZ

Ya que tengamos descargada la app, veremos que la interfaz es muy amigable, ya que nos muestra la lista de apps instaladas en nuestro Android, y cada uno de los ítems cuenta con 3 modos de ejecución:

Congelar siempre, significa que la app se mantendrá congelada en todo momento que esté en segundo plano.

Nunca congelar, quiere decir que las apps seleccionadas nunca serán congeladas cuando estén funcionando en segundo plano.

Auto congelación, indica que las apps en este modo se congelarán de forma automática cuando se dejen de usar por un tiempo específico.

Para aprovechar lo más posible SuperFreezZ App congela siempre las apps que prácticamente nunca utilizas, digamos que son apps que utilizas una vez a la semana o una vez al día, esas son las que evitaremos que sigan consumiendo batería de nuestro Android.

Modos y lista de Apps

Pero aquí es donde debemos poner mucha atención, ya que no debemos poner en congelamiento ninguna de las apps que utilizamos constantemente en nuestro Android, porque si congelamos los procesos en segundo plano, dejaremos de recibir notificaciones y no se actualizarán automáticamente, en el caso de redes sociales, mensajería o correo no es conveniente congelarlas, al menos no si nos interesa ser notificados de lo que ocurra ahí, en caso contrario, no habría problema.

