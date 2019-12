App es eliminada de la Play Store y también de la App Store acusada de espionaje

El New York Times, ha presentado una investigación en donde revela que una popular app de mensajería instantánea llamada ToTok, a cual estaba disponible para Android e iOS supuestamente espiaba a los usuarios, y es por eso la Play Store y la App Store Decidieron eliminarla.

El asunto del espionaje en ToTok ha causado tanta alarma, que incluso el FBI ya se encuentra investigando la situación de los desarrolladores, quienes han sido asociados a la base de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos, y se presume que han usado toda la base de datos, desde mensajes, ubicaciones, y contenido multimedia que se ha compartido mediante esta plataforma para obtener información importante de los usuarios alrededor del mundo.

ToTok ha sido instalada en millones de celulares en Asia, Europa y Norteamérica, lo cual ha incrementado la preocupación en el tema de seguridad, y a pesar del supuesto espionaje, la app funciona normalmente, por eso se ha hecho la recomendación de evitar su uso y eliminar inmediatamente la app de los dispositivos en los que esté instalada.

La acusación fue suficiente para sacarla de las tiendas de apps

Según datos de la investigación del NY Times, la empresa desarrolladora de ToTok, Breej Holding, está profundamente ligada con DarkMatter, la agencia de ciberinteligencia compuesta por piratas informáticos, la cual está establecida en Abu Dhabi y se tiene conocimiento de su participación en espionaje.

La empresa que ha desarrollado ToTok, parece ajena a toda esta situación, ya que no han desmentido las acusaciones levantadas por la investigación del New York Times, y sólo han declarado que lo único que descubierto por la investigación del New York Times es que ToTok rastrea las citas personales de los usuarios, y que el espionaje no era posible.

Tampoco negaron que Breej Holdingtenga relación con una agencia de ciberinteligencia, ni que ToTok fue desarrollada en colaboración con la inteligencia israelí. Esta declaración causó mucha sospecha al FBI, que ya se encuentra haciendo la investigación pertinente para comprobar la posibilidad de espionaje.

