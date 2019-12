App Store elimina la app que evocaba al iPod clásico

La app Rewound se hizo de fama en muy poco tiempo por capturar y replicar los rasgos estéticos y funciones del famosísimo reproductor de Apple en los modernos iPhone, sin embargo su estancia en la App Store duró muy poco.

Lo que ofrecía Rewound era llanamente simple, la función de un reproductor musical que se viera y comportara como un iPod Classic, pero en tu nuevo iPhone, lo que atrajo a más de 170 mil nostálgicos, por desgracia para los que no pudimos hacernos de esta app, ya no se encuentra disponible para su descarga.

Apple eliminó la app por ser una copia de su iPod

Los desarrolladores afirman que Apple mató a Rewound, pero la pregunta que surge es ¿Por qué? Si la app funcionaba de maravilla, era todo un éxito en descargas, emocionó a miles de personas que extrañan el iPod Classic, porque capturó la esencia incluso con la característica que emula la sensación táctil del dial físico del iPod, incluso era capaz de vincularse al Apple Music.

Apple considera que se utilizó su propiedad intelectual

Según Apple, Rewound echó mano de propiedad intelectual protegida, y dice que la app plagió los diseños e interfaces que le pertenecen por estar ligados al iPod, lo que podría generar confusión entre los usuarios, y puedan pensar que se trata de una app oficial de la marca de la manzana.

En un intento de evitar el retiro de la app, los desarrolladores expresaron que el diseño de la interfaz dentro de la app no era idéntico al software de Apple, incluso plantearon que las interfaces que simulaban las del iPod no estaban preinstaladas y que era necesario descargarlas posteriormente a la instalación de Rewound, sin embargo Apple no se conformó.

Rewound ofrecía la posibilidad de cambiar el aspecto del iPod

Los desarrolladores harán lo posible por volver a ver Rewound en la App Store, y no conformes con eso, lanzarán una app para la web y una más para Android, todo esto a través de una campaña GoFundMe.

