Aplicaciones de chat alternativas para enviar mensajes

La época en la que teníamos que pagar por el envío de los mensajes hacia otros móviles ya se quedaron atrás, pues como bien conocemos todos los usuarios de smartphone, es suficiente con abrir nuestra app de mensajería para disponer de todas las conversaciones sin ningún costo. Más allá de lo que pagamos por nuestra tarifa, evidentemente, siempre tiene que existir una paga.

Cuando se trata de mensajes y de chats, se nos viene automáticamente a la mente aplicaciones como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger... Aunque existe tanto software para Android de este estilo que no tienes razón para amarrarte a las apps más reconocidas. Siempre habrá el problema de que no todos tus contactos contarán con la instalación de la app, pero siempre puedes fijar el uso de una concreta dentro del grupo de amigos, por ejemplo.

Para poseer comunicación en exclusiva con ciertas personas, para no ser víctima de caídas de red, más privacidad... Muchos pueden ser los motivos y también muchas las posibilidades. Aquí te mencionamos algunas de las más versátiles, seguras y no muy conocidas a nivel general.

Signal es una app fundamental para los que buscan ser más anónimos en sus chats. Las conversaciones están cifrados de extremo a extremo por un protocolo de encriptación que es de código libre (el mismo que usa WhatsApp). Y no se queda aquí pues puede impedir las capturas de pantalla y contiene mensajes que se autodestruyen, por lo que es más difícil que se compartan los chats. Esta app no sólo usa chats, también conversaciones en grupo, llamadas y videollamadas. No es una aplicación muy popular, pero se actualiza con frecuencia.

Threema es otra aplicación de mensajería que se caracteriza por la seguridad y también por el anonimato. El único punto que tiene es que no es gratuito pues tiene un precio de 2,99 euros; costo que garantiza un retorno a la compañía y también mayor seguridad para el usuario. Esta app también cifra los chats de extremo a extremo, también el resto de elementos compartidos (llamadas, envío de video, mensajes de estado). Además, no se requiere de número de teléfono ni email para ingresar al servicio, lo cual termina en el anonimato. No hay duda de que es una gran alternativa a las aplicaciones de mensajería más grandes.

Tok es una aplicación de mensajería mucho menos conocida sin que por eso sea menos recomendable. Y es que Tok (sin Tik) se basa en el protocolo P2P para generar una red de comunicaciones cifrada de extremo a extremo que se brinda como anónima y 100% segura. Tampoco hace falta número de móvil para usarla (sí un usuario). Tok resulta segura y de código abierto. Hace posible la comunicación por medio de chats, el envío de contenido multimedia, de igual forma brinda conversaciones de grupo.

Line ha perdido terreno en zonas occidentales, pero continúa siendo una excelente aplicaciones para poder comunicarse. Pierdes seguridad y anonimato, pero a cambio ganas más opciones de comunicación y más posibilidades de que Tus amigos deseen instalarla.