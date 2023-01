Aplicaciones de TV gratuitas que debes usar si no tienes Netflix y HBO Max

Si no tienes las posibilidades económicas para pagar servicios de streaming y aplicaciones como Netflix o HBO Max, no te debes de preocupar, pues estos no son los únicos servicios que puedes utilizar.

En esta nota informativa de La Verdad Noticias te compartiremos las mejores aplicaciones de TV gratis, esto con la finalidad de que puedas elegir entre una infinidad de series y películas.

Aplicaciones como Netflix gratis

Pluto TV

Pluto TV es la aplicación para smart TV que te sacará de un apuro en los momentos en los que no tengas dinero para pagarte un servicio de streaming, con esta app podrás consumir una gran variedad de canales en vivo totalmente gratis. Esta app ofrece dichos canales dependiendo de la demanda de sus usuarios, así que seguro te topas con series que te gustan.

Al ser una app gratuita, tiene que financiarse de alguna forma, es por ello que encontrarás anuncios de televisión como en los viejos tiempos, pero nada que no puedas soportar. Si tienes curiosidad, es el momento.

ViX TV gratis

Entre las aplicaciones similares a Netflix para Smart TV, también encontramos ViX TV gratis, una app que es propiedad de Televisa y Univisión, disponible para América Latina. Lo interesante de esta aplicación es que no solo ofrece canales en directo y videos a la carta, sino también noticias y deportes, como te repetimos, todo de manera gratuita.

Distro TV

Distrito TV es otra de las aplicaciones para Smart TV que te fascinará. Esta es una plataforma de streaming gratuita que ofrece canales en directo y videos a la carta. En términos de su interfaz, este es muy elegante y está diseñado para que los usuarios puedan encontrar dicho contenido de manera fácil.

Además de las 3 anteriores aplicaciones de servicios de streaming por internet, encontrarás otras aplicaciones como Plex TV, TV Azteca Novelas y Series en YouTube, NetMovies, DW Documental y Vivalley.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para TV?

Las mejores aplicaciones para TV son aquellas que cubren tus necesidades de entretenimiento, es decir, pueden ser de servicios pagados como Netflix o HBO Max, las que te compartimos hace un ratito.

