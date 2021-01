Apertura de Super Nintendo World en Japón se retrasa indefinidamente

Universal Studios Japan ha retrasado indefinidamente la apertura de Super Nintendo World después de que la prefectura de Osaka declarara el estado de emergencia debido a la pandemia de COVID-19.

En un comunicado de prensa, USJ se disculpó con todos los invitados y partes interesadas, y explicó que la fecha de apertura solo se decidirá y anunciará después de que se levante el estado de emergencia.

Universal Studios Japan ha anunciado que Super Nintendo World no abrirá el próximo mes como estaba planeado. Se suponía que la zona temática de Nintendo del parque Osaka se abriría el 4 de febrero después de que su lanzamiento se retrasó desde el año pasado, pero con Osaka bajo una declaración de estado de emergencia ayer hasta al menos el 7 de febrero, eso ya no sucederá. USJ dice que anunciará una nueva fecha de apertura una vez que se levante el estado de emergencia.

Super Nintendo World afectado por el coronavirus

El estado de emergencia en Japón se emitió inicialmente para Tokio y sus alrededores, pero ayer la orden se amplió para cubrir un total de 11 prefecturas, incluida Osaka. Las contramedidas no son particularmente fuertes en comparación con las restricciones de cierre de COVID-19 en otros lugares: se desalienta a las personas a hacer viajes no esenciales al aire libre y se les pide a los establecimientos como restaurantes y cines que cierren más temprano en la noche, pero obviamente aún no es el momento ideal para abrir un parque temático.

Super Nintendo World es un proyecto importante para Nintendo, que representa el intento más ambicioso hasta ahora de expandir su propiedad intelectual hacia nuevas oportunidades comerciales. Inicialmente, el parque estaba programado para abrir a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, que siguen siendo serias dudas. Cuando finalmente se abra, contará con atracciones como una montaña rusa Mario Kart con tecnología AR.

Lo que hemos visto de Super Nintendo World

Universal Studios Japan había anunciado que su tan esperado parque temático de Super Nintendo World finalmente se abriría al público el 4 de febrero de 2021. Incluso por primera vez se había invitado a miembros de la prensa a entrar y echar un vistazo a lo que sería.

El castillo de Bowser (o el castillo de Koopa en Japón) es una inmensa reconstrucción de la ubicación icónica de los juegos. Los visitantes podrán subir una gran escalinata, en la parte superior de la cual se encuentra una enorme e imponente estatua de bronce del propio Bowser. La escala es realmente impresionante.

Super Nintendo World.

Las paredes de los pasillos del castillo están llenas de enormes retratos de Bowser, junto con emblemas brillantes y coloridos de los juegos de Mario Kart. Enormes aldabas de bronce falso adornan las puertas, mientras que el rostro de Bowser con una silueta amenazadora se asoma desde la parte superior de los marcos de las puertas.

TE RECOMENDAMOS LEER: Realidad aumentada en el Super Nintendo World ¡Será fantástico!

También vimos dónde se alinearán los visitantes para una de las nuevas atracciones más esperadas del parque, Mario Kart: Koopa's Challenge, que promete poner a los visitantes en el asiento del conductor para un viaje que incluye AR y efectos de mapeo de proyección para traer recorridos desde Mario Kart. juegos a la vida. Esto se logra a través de unos auriculares especiales diseñados en el sombrero de Mario con una pantalla AR incorporada.