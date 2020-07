Aparece el video del unboxing del nuevo Lenovo Legion, el smartphone para gamers

Lenovo Legion parece ser un smartphone de gran calidad para gamers, al menos es lo que se ha dejado ver en todas las filtraciones y avances oficiales, pero un informe exclusivo de XDA Developers que llegó en mayo ya nos ha puesto al tanto de la mayoría de sus características, incluido un primer vistazo.

Sparrow News ha logrado compartir un video corto y de baja resolución de lo que parece ser el unboxing del teléfono Lenovo Legion, el video fue compartido en Weibo pero podría ser que ya lo hayan eliminado.

Este smartphone cuenta con una frecuencia de actualización de 90Hz, soporte de carga rápida de 90W, cámara de ubicada en un lateral y más, lo que queda es su lanzamiento oficial y siguiendo las filtraciones, el teléfono puede lanzarse este mes.

Lenovo Legion con triple cámara trasera

El video muestra que el Lenovo Legion está sin caja, pero no se puede ver la imagen del teléfono con claridad; en general, el empaque del teléfono es atractivo, pero parece estar disponible solo para los medios de comunicación o, como señala GSMArena, este podría ser un paquete especial y costoso del Lenovo Legión, aunque informes anteriores han afirmado que no hay una variante Plus del smartphone.

Sin embargo, el pequeño empaque también se ve genial, especialmente por la forma como se abre desde sus tres pliegues en forma de sobre; el vistazo de la parte posterior del dispositivo muestra que puede tener cámara triple y todas están alineadas verticalmente en el lado izquierdo.

Est video muestra solo un vistazo del desempaquetado y no hay nada más que pueda deducirse de este breve video, aunque siempre es genial ver cosas relacionadas a los próximos dispositivos.

El Lenovo Legion tiene especificaciones robustas, algunas de ellas ya se han mencionado anteriormente en las filtraciones, aparte de ellas, se espera que cuente con el procesador Snapdragon 865 Plus y enfriamiento activo incorporado, además de las tres cámaras traseras se habla de un módulo de selfie emergente montado lateralmente.