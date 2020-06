AnyList explica diez problemas al Iniciar sesión con Apple

La lista de compras y la aplicación de recetas AnyList ha explicado en una larga publicación de blog no menos de diez problemas al Iniciar sesión con Apple.

Dice que hay cinco problemas para los usuarios y cinco para los desarrolladores, y en consecuencia la aplicación no admitirá el método de inicio de sesión...

Primero, dice que hay un problema común con cualquier inicio de sesión de terceros, ya sea Apple, Google, Facebook, Twitter o cualquier otra cosa.

Las personas no recuerdan qué sistema de inicio de sesión utilizaron para crear su cuenta. ("Hmm, creé esta cuenta hace un par de años. ¿Utilicé mi dirección de correo electrónico? ¿Cuenta de Facebook? ¿Iniciar sesión con Apple?") Preguntas simples como, "¿Cómo restablezco mi contraseña?" ya no tiene respuestas simples y depende del sistema que utilizó para crear su cuenta, si puede recordar. Y si se bloquea su cuenta y utiliza un sistema de inicio de sesión de terceros, es posible que no podamos ayudarlo a nosotros mismos y, en cambio, tendremos que dirigirlo a otra compañía, con todas las molestias que esto conlleva.

Pero hay algunos problemas específicos al Iniciar sesión con Apple, dice, como el hecho de que muchas ID de Apple usan una dirección de correo electrónico de iCloud.

Muchas de esas direcciones de correo electrónico de iCloud no se usan ni se controlan, porque la cuenta de correo electrónico "real" de un cliente es su cuenta de Gmail, Yahoo o Hotmail. Si intentamos contactar a un cliente utilizando su dirección de correo electrónico de iCloud, es posible que nunca vean nuestro mensaje […]

Entonces la gente pediría ayuda, nosotros responderíamos, y nos contactarían nuevamente más tarde, enojados porque nunca respondimos. Nuestra respuesta fue a su cuenta de correo electrónico de iCloud, pero no la vieron porque solo miraron su cuenta de Gmail, en la aplicación Gmail.

Ocultar mi correo electrónico en Apple

La función Ocultar mi correo electrónico en Iniciar sesión con Apple empeora aún más el problema.

AnyList explica diez problemas al Iniciar sesión con Apple

Si un cliente se contacta con nosotros para solicitar asistencia, y necesitamos buscar algo en su cuenta, generalmente podemos pedirle la dirección de correo electrónico en su cuenta. Pero con "Ocultar mi correo electrónico" eso no sería posible fácilmente, porque el cliente tendría que averiguar la dirección de correo electrónico privaterelay.appleid.com utilizada para su cuenta.

Esto también hace que sea difícil o imposible compartir listas, ya que esto generalmente se hace ingresando su dirección de correo electrónico.

Con la opción "Ocultar mi correo electrónico", su cónyuge o amigos obviamente no conocerán su dirección de correo electrónico privaterelay.appleid.com, por lo que cuando ingresen su dirección de correo electrónico, nuestros sistemas creerán que no tiene una cuenta.

En el lado del desarrollador, agrega complejidad y tiempo, y por lo tanto costos.

No es suficiente para nosotros agregar Iniciar sesión con Apple a nuestra aplicación iOS. También tenemos que agregarlo a nuestra aplicación web, aplicación Mac y aplicación Android. (Creando aún más complejidad, Apple no proporciona ninguna solución real para admitir el inicio de sesión con Apple en Android, ver más abajo). Entonces, si elegimos admitir el inicio de sesión con Apple, eso significa que tenemos que pasar una cantidad significativa de tiempo para hacer que funcione en todas partes, en lugar de pasar ese tiempo mejorando la lista básica, la receta y la funcionalidad de planificación de comidas de nuestra aplicación.

Una de las quejas específicas no es correcta: que Apple no explica adecuadamente cómo implementar el inicio de sesión en Android. De hecho, esto es exactamente lo mismo que hacerlo en la web.

Pero la mayoría de los argumentos, y puede leer el resto en la publicación del blog, tienen sentido.

TE PUEDE INTERESAR: iPhone 12 llegará sin audífonos y ahora se dice que tampoco incluye cargador

Apple no obliga a los desarrolladores a Iniciar sesión con Apple, pero si una aplicación ofrece cualquier otro registro de terceros, también debe ofrecer la versión de Apple. Apple también "sugiere" en sus directrices que su inicio de sesión aparece por encima de los rivales. AnyList está abordando esto eliminando el inicio de sesión de Facebook, su único otro inicio de sesión de terceros.