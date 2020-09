Anuncio del remake de Prince of Persia llegará más pronto de lo que imaginas

Según un informe de un experto de la industria de renombre, Ubisoft pronto anunciará el tan esperado juego de remake de Prince of Persia.

Los rumores han estado circulando durante algún tiempo, asegurando que Ubisoft tiene un remake de Prince of Persia en proceso. Estos rumores se intensificaron significativamente cuando los listados minoristas del remake de Prince of Persia comenzaron a aparecer en línea, lo que les otorgó una credibilidad significativamente mayor. Y ahora, un conocido conocedor de la industria ha afirmado que el remake de Prince of Persia se anunciará en el próximo evento Ubisoft Forward.

¿Cuándo se revelará el remake de Prince of Persia?

Según Jason Schreier de Bloomberg, hablando en el podcast Triple Click, Ubisoft planea revelar el remake de Prince of Persia en Ubisoft Forward el 10 de septiembre. "Habían estado planeando un nuevo Ubisoft Forward, donde iban a anunciar un montón de juegos como el remake de Prince of Persia que se filtró hace un par de semanas. Eso está planeado, se anunció hoy para la próxima semana, 10 de septiembre".

El anuncio oficial del juego Prince of Persia de Ubisoft podría llegar pronto

Si hay que creer en las filtraciones minoristas del remake de Prince of Persia, el juego se lanzará el próximo noviembre para PS4 y Switch. Sin embargo, dado que Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft también se lanzará en noviembre, esa fecha de lanzamiento parece poco probable. Pero si Schreier está en lo cierto acerca de que el remake de Prince of Persia estará en Ubisoft Forward el 10 de septiembre, entonces los fanáticos no tienen que esperar mucho más para averiguarlo.

Ahora, queda por ver exactamente en qué juego de Prince of Persia se basará el remake. La franquicia Prince of Persia comenzó en la década de 1980, por lo que bien podría ser una nueva versión del lanzamiento original de 1989. Sin embargo, un escenario más probable es que el juego sea un remake de Sands of Time, ya que es seguro decir que los jugadores modernos están mucho más familiarizados con él que el original de 1989.

Anteriormente, algunos rumores llegaron a afirmar que Ubisoft lanzará una trilogía de remake de Prince of Persia, que incluirá Sands of Time, Warrior Within y The Two Thrones. Otros rumores aún apuntan a un juego completamente nuevo de Prince of Persia en lugar de un remake, pero hasta que se haga el anuncio, todo lo que los fanáticos pueden hacer es especular.

Suponiendo que los rumores sean ciertos, entonces el anuncio de la nueva versión de Prince of Persia probablemente será la mayor revelación en el próximo Ubisoft Forward. Sin embargo, no es el único juego que la compañía planea exhibir.

Ubisoft lanzó recientemente un avance que muestra algunos de los otros juegos que los fanáticos pueden esperar del evento Ubisoft Forward, incluidos títulos como Immortals Fenyx Rising y Watch Dogs Legion. Para ver todo lo que Ubisoft tiene en su lista, los fanáticos solo deberán sintonizar el evento Ubisoft Forward el jueves 10 de septiembre a las 12 p.m.PT.