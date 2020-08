Anunciantes de Instagram ya no tendrán que vincular sus 'posts' con Facebook

Esto parece un cambio interesante en Facebook. Según lo informado por AdWeek, Instagram ahora permitirá a nuevos anunciantes en algunas regiones crear campañas publicitarias de Instagram sin tener que vincular a una página de Facebook.

Según Instagram: Ahora puede crear anuncios de Instagram sin tener presencia en Facebook. Si está promocionando una publicación desde su cuenta comercial de Instagram por primera vez, no tendrá que conectarse a una cuenta de anuncios o página de Facebook.

La condición clave aquí es 'por primera vez': la mayoría de los anunciantes de Instagram ya han conectado su perfil al Administrador de anuncios de Facebook, como se ha requerido, y esas empresas ahora no tendrán la opción de desconectar su perfil de Instagram de su página de Facebook, y aún tienen la capacidad de publicar anuncios.

Obviamente, las empresas que eligen publicar sus anuncios en Instagram obviamente no tendrán la capacidad de administrarlas a través de su cuenta de anuncios de Facebook. En cambio, tendrán que ejecutar su campaña publicitaria y realizar un seguimiento del rendimiento de los anuncios en Instagram directamente.

Para promocionar tu publicación de Instagram independientemente de Facebook, las empresas deberán:

Ve a tu perfil. Toca la publicación que deseas promocionar. Debajo de la imagen de la publicación, toca 'Promocionar'. Completa los detalles de tu promoción configurando cosas como 'Destino' (dónde enviar personas), 'Audiencia' (a quién quieres llegar), 'Presupuesto' (cuánto quieres gastar diariamente) y 'Duración' (cómo durante mucho tiempo deseas que se ejecute tu promoción). Toca 'Siguiente' una vez que hayas completado estos detalles. Para completar tu promoción, toca 'Crear promoción' en 'Revisar'

Instagram señala que la opción solo estará disponible para los nuevos anunciantes de Instagram en los Estados Unidos y Turquía en esta etapa.

Aparentemente, Facebook ha pasado años trabajando para garantizar que las cuentas comerciales de Instagram y Facebook estén vinculadas, y que cualquier promoción se ejecute a través de una plataforma centralizada.

Entonces, ¿por qué el cambio de dirección?

Como señala AdWeek, algunos han especulado que la reciente reacción contra The Social Network por su incapacidad para abordar las preocupaciones sobre el discurso de odio está detrás de esta nueva actualización.

La semana pasada, una coalición de grupos de derechos civiles en los EE. UU. Pidió a los principales anunciantes que pausen su gasto publicitario en Facebook en julio, para enviar un mensaje a la compañía de que su falta de acción no es lo suficientemente buena.

The North Face fue la primera marca importante en unirse a la causa, pero como muchos comentaristas notaron, The North Face inicialmente no planeó suspender sus campañas publicitarias de Instagram en línea con su compromiso (desde entonces se anunció que suspenderá sus anuncios en ambas plataformas).

Eso destaca una posible razón para esta división: si Facebook comienza a ver reacciones negativas sobre sus decisiones políticas, tal vez Instagram no tenga que perder por asociación, a pesar de que ambas son propiedad de Facebook.

Instagram le dijo a AdWeek que esta no era la razón del cambio, y señaló que ha estado en desarrollo durante meses.

Aún así, es difícil imaginar cualquier otra lógica detrás de la opción, especialmente, como se señaló, dado que Facebook ha empujado a los anunciantes a vincular sus presencias de Facebook e Instagram durante tanto tiempo.

Facebook establece importantes beneficios al establecer dichos enlaces, que incluyen un mejor seguimiento de datos, beneficios de focalización, funcionalidad integrada, etc. Dividirlos parece mucho más trabajo de back-end, pero una vez más, tal vez Facebook simplemente esté buscando asegurarse de que sea capaz para maximizar los dólares publicitarios eliminando la conexión a la página de Facebook como requisito.

De cualquier manera, solo está disponible en los EE. UU. Y Turquía, y no hay noticias sobre ninguna otra expansión planificada en esta etapa.

