Anuncian nuevo juego para móviles, pronto llegará “Marvel: Realm of Champions”

Fue anunciado a través de la New York Comic-con 2019 un nuevo título para móviles que combinará mecánicas de rol y acción en tiempo real. Se trata de “Marvel: Realm of Champions” la nueva entrega de Disney.

De acuerdo a los detalles obtenidos por los desarrolladores del juego en la New York Comic-Con de este año, el juego ofrecerá asombrosos enfrentamientos entre los héroes más emblemáticos de Marvel en un combate de bandos para tener el control de Battleworld.

“Marvel: Realm of Champions” se encuentra en desarrollo para dispositivos iOS y Android por Marvel Games y Kabam, el mismo estudio que desarrolló “Marvel: Contest of Champions” y se cree que podría debutar en un modo free-to-play.

Todo jugador que desee formar parte del universo de “Marvel: Realm of Champions” deberá unirse a una facción para combatir con otros jugadores en tiempo real en diferentes arenas. De igual manera el videojuego tendrá un modo solitario y un modo multijugador.

Marvel compartió a los fanáticos presentes en la New York Comic-con 2019 el tráiler oficial en donde podemos observar a emblemáticos personajes en acción como Iron Man, Spider-Man, Captain America, entre otros protagonizando una feroz batalla.

"Trabajar con Marvel en Contest of Champions ha sido un sueño para Kabam, y no podríamos estar más orgullosos de las experiencias que hemos construido juntos (…) MARVEL Realm of Champions llevará a los jugadores de los duelos individuales de Battlerealm a los combates mundiales de Battleworld por el control territorial completo en el nombre de su facción", indicó Gabriel Frizzera, director creativo y de arte del juego durante la New York Comic-con 2019.

“Marvel: Realm of Champions” ofrecerá a sus jugadores combates PvE y PvP en diferentes universos emblemáticos del universo de Marvel y aunque por el momento se desconoce la fecha en la cual el juego será lanzada se sabe que ya podrá registrarse todo aquel que se encuentre interesado para recibir noticias de un futuro estreno.