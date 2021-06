Anonymous va por Elon Musk, en la mira por sus 'atentados' contra el Bitcoin

Anonymous ha señalado que va por Elon Musk en su más reciente video donde han denunciado no solo el poder que las palabras del magnate de tecnología tiene sobre las criptomonedas, en especial el Bitcoin, sino que esta postura forma parte de un esquema que le ha permitido enriquecerse y mantener una imagen de interés por el ambiente.

Y es que de acuerdo a Anonymous el fundador de Tesla y SpaceX se ha aprovechado del interés que generan sus proyectos de vehículos eléctricos y exploración espacial para mantener una imagen de billonario preocupado por la sociedad.

Sin embargo el grupo de hackers denunció que sus deliberados comentarios sobre el Bitcoin han incluso destruido las inversiones y vidas de personas de clase trabajadora que esperaban ver su dinero crecer comprando la criptomoneda por lo actuarán para detener influencia del empresario.

Además de esta actitud que tachan de desprecio por el obrero promedio Anonymous acusó a Musk de ganar dinero no a través de la venta de sus automóviles Tesla sino gracias al financiamiento que el gobierno de Estados Unidos hace a las tecnologías limpias, de acuerdo con los hackers el magnate habría usado este dinero para hacerse de una gran cantidad de Bitcoin.

¿Cuál fue la respuesta de Elon Musk?

Hasta el momento el magnate no se ha pronunciado respecto al video de Anonymous.

Hasta el momento Elon Musk no se ha pronunciado directamente sobre el video con el que Anonymous parece haberle declarado la guerra sin embargo unos veinte minutos después de su publicación realizó un tuit donde escribió ‘no mates lo que odias, salva lo que amas’.

Esta falta de respuesta pública no significa que el mil millonario no se esté preparando ya para ataques digitales a sus empresas Tesla y SpaceX u otras como The Boring Company.

Anonymous vs. Elon Musk

El mil millonario es el objetivo más reciente que ha perseguido el grupo de hackers de Anonymous.

Y es que hay que recordar que el grupo de hackers conocido como Anonymous ha puesto en advertencia y sometido a ataque a decenas de gobiernos, organizaciones e incluso grupos religiosos antes que a Elon Musk.

Recientemente los hackers han demostrado su alcance en casos como los de las muertes de Michael Brown y George Floyd así como en la filtración de material incriminatorio del caso de Jeffrey Epstein.

Es así que Anonymous ha declarado la guerra a Elon Musk tras causar el más reciente desplome con Bitcoin y otras criptomonedas, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca la reacción del fundador de Tesla y SpaceX para traerte lo más reciente.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.