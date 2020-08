Animal Farm de George Orwell se convierte en un videojuego ¡Disponible en otoño!

El videojuego Animal Farm basado en la novela seminal Rebelión en la Granja de George Orwell, se lanza este otoño en PC y dispositivos móviles. Los desarrolladores de The Dairymen y Nerial están trabajando con el respaldo total de la finca Orwell, dijeron que:

"Animal Farm será un juego de aventuras que sumerge a los jugadores en la historia de Orwell"

El anuncio oficial explica que al elegir cuáles de los deseos de los animales siguen, y quién es ignorado o marginado, los jugadores influirán en los eventos críticos que definen el destino de la granja. Los jugadores deben diseñar estrategias para equilibrar los recursos, defender la granja y mantener la población animal. feliz. Con sus evocadores gráficos pictóricos de la década de 1930, Animal Farm coloca al jugador en el centro de una revolución alegórica y le permite experimentar de primera mano la naturaleza corruptora del poder.

Es el trabajo de The Dairymen (Andy Payne, fundador de Just Flight y AppyNation, e Imre Jele, fundador de Surgeon Simulator's Bossa Studios), y Nerial, los creadores de la serie Reigns nominada al BAFTA. Emily Short (Galatea) está escribiendo y es narrado por Abubakar Salim (Bayek en Assassin's Creed: Origins). Su actuación fue dirigida por Kate Saxon, quien ha trabajado en una serie de videojuegos de alto perfil, incluidos Everybody's Gone To The Rapture, Alien: Isolation, The Witcher 2 & 3 y otros.

Animal Farm de George Orwell

Hoy es el 75 aniversario de la primera publicación de Animal Farm de George Orwell, quizás el libro más angustioso que un niño puede elegir de los estantes de sus padres cuando busca una buena historia sobre caballos. Para celebrarlo, se anunció una adaptación oficial de videojuego de Animal Farm. La noticia de que una amada obra literaria se convierte en un videojuego debería inspirar cierta cautela (gracias a Dante's Inferno), pero esta parece prometedora.

El fundador de Surgeon Simulator's Bossa StudiosImre manifestó que: Animal Farm es una obra maestra literaria que usa un lenguaje engañosamente simple para describir con precisión la caída del comunismo del sueño de la igualdad a la opresión totalitaria. El destino de la granja fue demasiado real para mí cuando crecí en la Hungría totalitaria.

La historia parece repetirse. Y una vez más, el clásico de Orwell se ha convertido en una advertencia dolorosamente relevante ya que algunas democracias occidentales comenzaron a usar herramientas y un lenguaje inquietantemente similares a los de los regímenes opresores del pasado.

Hace tiempo que quería explorar cómo, a través de los videojuegos, podíamos diseñar una experiencia que sumerja al jugador en la visión de Orwell, y en Nerial encontramos al socio perfecto para que esto suceda.

El libro de Orwell es una sátira de la Rusia estalinista, sobre los animales de granja que derrocan al granjero, declaran la igualdad, dirigen la granja ellos mismos y se deslizan lentamente hacia un régimen violento, decadente y autoritario. El anuncio de hoy explica que intentaremos "equilibrar los recursos, defender la granja y mantener feliz a la población animal" siguiendo o ignorando los deseos de diferentes animales. Lo que parece ser que tendrá resultados diferentes, así que tal vez todavía haya esperanzas para el viejo Boxer.