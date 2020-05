Animal Crossing recibirá nuevos peces e insectos en mayo

Hoy se dio a conocer una noticia interesante para el juego de simulación social ‘Animal Crossing: New Horizons’ de la famosa marca Nintendo, pues en este mes de mayo se incluirán nuevos peces y enjambres de coloridos insectos que harán más atractivo el juego pues les permitirá completar esta maravillosa colección, algo que llamó la atención y que se volvió en tendencia en cuestión de minutos.

En este sentido, uno de los games mas jugados en esta temporada de cuarentena Animal Crossing: New Horizons’ recibirá estas nuevas especies otras simplemente desaparecerán, así que si en los meses anteriores no lograste sumar muchos peces a tu colección, les advertimos que muchas especies simplemente desaparecerán y ya no podrán ser pescadas.

Animal Crossing y su nueva función

Podrás pescar nuevos peces en el muelle

Nintendo ha anunciado que esta nueva colección que llegará se quedará un poco más allá del mes de mayo por lo que tienen bastante tiempo para aumentar la colección de estos coloridos animales y donarlos al museo donde completarán su colección. En cuantos a los que quedan serán los siguientes según la ubicación en que los puedes pescar serán en: rio, mar, estanque, muelle y cascada.

Es por eso que el aclamado exclusivo de Switch, con la excusa del cambio de estación, rotará varios de los insectos y peces que se pueden encontrar en la isla. Así, los jugadores tendrán acceso a nuevas rotaciones de criaturas que deberán buscar y atrapar para saciar sus ansias de coleccionismo.

La idea es que estos nuevos insectos y peces estarán disponibles por al menos los próximos tres meses, hasta el próximo cambio de estación. Así, los usuarios tendrán tiempo para atraparlos y donarlos al museo de Blathers para expandirlo y mejorarlo. Si estás en duda de si una criatura que captures es nueva, por lo que debes de fijarte si tu personaje exclama algo y celebra antes de decir el nombre de la criatura.