Animal Crossing: New Horizons tuvo una invitada muy especial en show musical

Animal Crossing: New Horizons ha tenido una aceptación que pocos juegos pueden presumir en sus primeros 5 meses en el mercado, al grado de que ha logrado atraer personas ajenas a los videojuegos, tal como ha ocurrido con algunas celebridades como es Selena Gomez, quien asistió un show virtual dentro del juego para hacer un dueto con Trevor Daniel.

Dentro de Animal Crossing existe un programa virtual llamado Animal Talking y es presentado por Gary Whitta, el co escritor de Rogue One; las noticias de hoy hablan sobre la última emisión tuvo como invitados a Selena Gomez y Trevor Daniel, quienes presentaron la nueva versión de Past Life, haciendo que sus avatares fueran los que cantaban la canción pregrabada.

Esta emisión del programa virtual dentro de Animal Crossing consiguió una audiencia de 28,670 personas en Twitch. Una vez finalizada la canción, tanto Selena Gomez como Trevor Daniel respondieron algunas preguntas en la entrevista virtual que que realizó Whitta, una de las preguntas hizo a Selena Gomez confesar que adquirió Animal Crossing: New Horizons porque está de moda y todos sus amigos lo juegan.

Animal Crossing y Selena Gomez, una buena combinación

Según Whitta, las celebridades no hacen apariciones en nuestro show de forma promocional, sino porque realmente lo disfrutan y se divierten haciéndolo, lo que es genial para todos sus seguidores que también son asiduos al juego de Animal Crossing: New Horizons, permitiendo que conecten con sus celebridades preferidas, por lo que se puede considerar que el juego no sólo entretiene, también cumple con una importante función social.

Este reciente juego lanzado para el Nintendo Switch se mantiene en constante cambio y evolución, por lo que en los siguientes meses tendrá una gran actualización que lo dotará de contenido nuevo y lo mejor de todo es que será completamente gratis.

Algunos rumores aseguran que dentro de las novedades se incluirán actividades de cocina y de costura, lo que resultará sumamente atractivo para muchas personas que ya juegan y podría hacer que muchas más que aún no lo tienen se acerquen al juego.