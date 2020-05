Anillo de fuego cósmico fue descubierto por astrónomos ¡Es impresionante!

Según los astrónomos, hace más de 11 mil millones de años existía un tipo de galaxia que actualmente no es común, de hecho se consideran bastante raros y se conocen como ‘Anillo de fuego cósmico’.

La galaxia se ubica a 11 mil millones de años luz del Sistema Solar

EL avistamiento del Anillo de fuego cósmico fue sorprendente ya que esta galaxia tiene una masa muy similar a la de la Vía Láctea, su forma es circular y presenta un agujero en el centro, evocando una inmensa dona.

El hallazgo del Anillo de fuego cósmico se publicó en la edición más reciente de la versión digital de Nature Astronomy, y se cree que podría rebatir algunas de las teorías que se han hecho con respecto a la formación de estructuras galácticas y su evolución.

La galaxia con forma inusual

La galaxia fue denominada como R5519 y se encuentra a 11 mil millones de años luz de nuestro Sistema Solar; su diámetro es dos mil millones de veces mayor que la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, es tres millones de veces más grande que el diámetro del agujero negro súper masivo en la galaxia Messier 87.

"Se trata de un objeto muy curioso que no hemos visto nunca antes"

Son las palabras de uno de los astrónomos responsables del proyecto, Titantian Yuan, quien forma parte del equipo del Centro australiano Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions.

El equipo de astrónomos indica que está formando estrellas a una tasa 50 veces superior a la producción de la Vía Láctea y la mayor parte de esa actividad se lleva a cabo en el anillo, por lo que se ha considerado como un anillo de fuego.

El impresionante Anillo de fuego cósmico

La imagen fue captada por medio de información espectroscópica recabada por el Observatorio Keck de Hawaii, así como de imágenes obtenidas por el Telescopio espacial Hubble de la NASA, que en suma permitieron identificar esta extraña estructura cósmica.