Android podrá reproducir contenido de Netflix con una velocidad hasta 1.5x mayor

Netflix ha anunciado que los usuarios de Android podrán seleccionar a qué velocidad consumirán su contenido, lo que permitirá elegir ver series y películas a 0.5X, 0.75X, 1.25X y hasta 1.5X.

Lo más importante es que esta función llegará a todo el mundo, incluyendo México; esta característica comenzó a probarse en octubre de 2019, situación que llevó a diversos cineastas a mostrar su inconformidad, alegando que la medida haría que las producciones no sean exactamente como el autor lo había pensado.

A pesar de ello, Netflix continuó con el desarrollo de la función, misma que se aplicará de forma global; aunque los usuarios tendrán que seleccionar la velocidad por cada producto, además de que la velocidad por defecto se mantendrá y sólo se podrá cambiar manualmente cada vez que se reproduzca el contenido.

Android recibe nueva característica de Netflix

Selecciona la velocidad de tu contenido en Netflix

Con esa medida de la velocidad por defecto, Netflix no dejó a los cineastas con el disgusto, ya que de forma predeterminada, el contenido tendrá la velocidad original y tendrá que ser ajustada manualmente cada vez y aunque el contenido sea visto más lento o más rápido, el tono no será deformado.

Por desgracia para los usuarios de otros sistemas, Netflix sólo activará esta función para los dispositivos Android y estará disponible a partir del día de hoy, 1 de agosto, y aunque será global, tardará un poco en llegar a cada dispositivo.

Aún no se sabe si México estará en la lista de los países que recibirán la función en la primera etapa, pero si no fuera así, no debería pasar mucho tiempo para que los mexicanos que utilizan Android tengan esta característica en la app.

Hasta el momento Netflix no ha aclarado si la función esté en fase de prueba para otros dispositivos, por lo que podría ser una función específica para eliminar contenidos de la lista de reproducción, acción que fue anunciada recientemente y que ocurre exclusivamente en Android.