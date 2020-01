Android e iOS dejarán de tener WhatsApp el 31 de enero, aquí la lista

Ya está por llegar la nueva actualización de WhatsApp, esa en donde llegarán muchísimas novedades, y con esa actualización también llega el fin del soporte para algunos celulares con Android y otros más que utilizan iOS, estrategia que WhatsApp afirma que es necesaria para poder enfocarse y mantener la seguridad de los usuarios.

Iphone que podrían usar WhatsApp si actualizan a iOS 9

No es que la app deje de funcionar inmediatamente, primero, algunas de las funciones ya no estarán disponibles, y poco a poco se irán perdiendo funciones hasta que ya no sea posible utilizarlas, además de que ya no se podrán activar apps de WhatsApp con cuentas existentes o crear nuevas, debido a la obsolescencia de los sistemas operativos.

En el caso de los iPhone, todos aquellos que tengan iOS 8 o anterior perderán la capacidad para utilizar Whatsapp en los próximos días, es decir, iPhone 5, iPhone 5s y iPhone 5c, iPhone 6 y 6 Plus serán los modelos más atrasados que puedan utilizar Whatsapp, siempre y cuando actualicen a iOS 9, y si algún iPhone 4S logra actualizar también podrá seguir usando la mensajería.

Millones de celulares se quedan sin WhatsApp

En el caso de los celulares Android, serán los que tengan instaladas versiones anteriores a la 4.0.3 Ice Cream Sandwich los que perderán toda posibilidad de seguir usando WhatsApp, eso incluye a los que tengan instalado Android 2.3.7 Gingerbread, por lo que si es posible actualizar el dispositivo, sería una buena idea hacerlo en caso de querer continuar con el servicio de WhatsApp.

Esta medida se tomó porque según los desarrolladores, estos sistemas operativos ya no podrían hacer uso de las novedades que ofrecerá WhatsApp en su actualización, en las que se incluyen un navegador web integrado a WhatsApp, sistema de búsqueda mejorado dentro de las conversaciones.

Versiones Android más antiguas que podrán usar WhatsApp

WhatsApp también ofrecerá la capacidad de escuchar los audios recibidos sin la necesidad de entrar en el chat, el uso de códigos QR para identificar perfiles, el esperadísimo modo oscuro que permitirá ahorrar batería, filtros propios para las fotos, y mensajes que se autodestruirán.

