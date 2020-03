Android e iOS, ambos OS móviles tienen una meta en común y es la experiencia

La famosa ‘experiencia Apple’ ha sido fundamental para el éxito de los iPhone, y es que la forma en la que todos los elementos dentro de iOS funcionan, han inspirado muchas acciones en Android, algo que ha costado trabajo por la incalculable cantidad de hardware que emplea el mismo software, dando resultados distintos en cada caso, pero sin duda alguna, la marca que ha podido optimizar el uso de Android con su hardware casi al nivel de Apple, es Samsung.

La experiencia en Apple puede ser más atractiva si utilizas más de sus dispositivos

En éste ámbito, creo que deberíamos dejar de buscar que OS es ‘mejor’, ya que cada uno de ellos tiene tanto sus ventajas como sus desventajas, y cada persona puede tener una perspectiva distinta con respecto a cada uno, aunque hay que dejar claro que el trabajo de Apple con iOS tiene una tendencia mayor a satisfacer un poco más a sus usuarios por la cuestión de la ‘armonía’ de su ecosistema junto con el hardware, el cual se ha creado específicamente para iPhone.

El mejor es el que más te guste

El problema que tienen los fabricantes que usan Android, es que el software y el hardware no siempre son los óptimos entre ellos, ya que el fabricante puede equipar su smartphone con lo último de la tecnología, pero si la versión de Android no soporta las características, optará por darle el máximo rendimiento en sus posibilidades, que no necesariamente se acercará al mayor potencial del hardware, y a la invers ocurre lo mismo, si la versión más reciente de Android detecta hardware con capacidades mínimas, el OS no va a poder funcionar de la mejor manera.

En este punto en donde entra Samsung, y es que dentro de todos los fabricantes que utilizan Android, la surcoreana es la que ha logrado la mejor convergencia entre el software y el hardware, acercándose mucho a lo que ha logrado Apple, aunque hay que tener en cuenta que no todos los Samsung hacen gala de esta situación y está más presente en la serie S.

Ambos OS buscan dar la mejor experiencia al usuario

TE PUEDE INTERESAR: Robot es capaz de detectar si alguien se ahoga en una alberca

Samsung ha hecho mucho porque sus smartphones puedan exprimir de la mejor manera el OS Android, y cada vez está más cerca de lograr esa armonía; pero si Android fuera de la surcoreana, muy probablemente superaría a Apple en la experiencia para el usuario. Con cada actualización de Android, Samsung pule más la experiencia, y se nota al seguir siendo el líder de ventas en el lado de Android.