Android: ¿Qué es la llave de auto digital y cómo funciona?

SO móvil de Google: ¿Qué es la llave de auto digital y cómo funciona?

¿A menudo te encuentras celoso de los usuarios de Tesla y de las llaves digitales de sus autos? Estos vehículos eléctricos se pueden operar con una tarjeta o un teléfono inteligente Android o iOS, lo que hace que la conducción sea una experiencia más fluida y sencilla.

Es solo cuestión de tiempo antes de que esta tecnología se generalice. La proliferación está comenzando ahora que los fabricantes de teléfonos inteligentes como Apple y Samsung están comenzando a ofrecer estas funciones a más de nosotros.

Ingrese la llave digital del automóvil de Android, la función que le permitirá deshacerse de las llaves físicas y engorrosas de una vez por todas.

Todo el concepto es fácil de entender. Una llave de automóvil digital es una función que le permite bloquear, desbloquear y encender su automóvil usando su teléfono inteligente. Funciona con NFC (Near Field Communication). Esta tecnología puede ayudar a los dispositivos a comunicarse en distancias muy cortas de cuatro centímetros o menos.

Así podrás configurar la llave de auto digital.

Una vez configurada, la llave digital para automóvil de Android permite a los usuarios colocar los teléfonos cerca de las puertas del automóvil compatibles para bloquearlas o desbloquearlas. Además, el usuario puede colocar el teléfono en el lector de llaves del automóvil para arrancar el vehículo.

Google ha sido muy clara en su expansión para utilizar la tecnología UWB (Ultra-Wide Band), que permitiría utilizar la llave digital del coche Android sin acercar el teléfono al asa ni al lector digital del coche.

Los teléfonos compatibles con UWB incluyen los dispositivos Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S21 Plus, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S22 Plus, Samsung Galaxy S22 Ultra y Galaxy Fold 2, Fold 3 y Fold 4.

¡No intentes esto todavía! Lo más probable es que la mayoría de nosotros no podamos usar la llave digital del automóvil Android todavía. Los fabricantes de automóviles aún tienen que adoptar esta tecnología de forma generalizada, y actualmente solo unos pocos vehículos son compatibles con la llave de coche digital Android.

Por ahora, el único fabricante que realmente admite la llave de coche digital Android es BMW. Sin embargo, Google se ha asociado con Car Connectivity Consortium para llevar esto a otros vehículos. Otros socios de CCC incluyen General Motors, Honda, Hyundai y Volkswagen. Esto significa que estos fabricantes deberían comenzar a unirse a la fiesta pronto.

La llave de coche digital Android actualmente funciona con dispositivos de la serie Pixel 6 y Pixel 7. Google también menciona que algunos otros dispositivos con Android 12 o más reciente tienen acceso a la función.

La tecnología NFC y UWB actual es impresionante y requiere muy poca energía. Esta es la razón por la cual la llave digital del automóvil de Android puede continuar funcionando "durante unas horas después de que la batería de su teléfono se haya agotado", según Google.

Sin embargo, este es solo el caso si no necesita que la pantalla esté desbloqueada para que funcione la llave digital del automóvil de Android. No es necesario desbloquear la pantalla de forma predeterminada, y debe cambiar la configuración para cambiar esto. Tenga en cuenta que si la llave digital del automóvil de Android requiere que se desbloquee la pantalla, no funcionará cuando el teléfono esté apagado.

Cómo configurar y usar la llave de coche digital Android

Configurar y usar la llave de coche digital Android es muy sencillo. Vamos a guiarte a través de los conceptos básicos.

Cómo emparejar su teléfono con su automóvil usando un correo electrónico:

El fabricante de su automóvil puede enviarle un enlace de correo electrónico para emparejar su vehículo con la llave digital del automóvil de Android. Solicitarlo.

Abra el correo electrónico y seleccione Agregar a Android.

Puede ser necesaria una actualización. Llevar un proyecto a cabo.

Seleccione la notificación Configurar su clave digital.

Inicie sesión en su cuenta de Google.

Presiona Aceptar y continuar.

Edite el nombre, si lo desea.

Coloque el teléfono en el lector de llaves de su automóvil y espere a que se empareje.

Empareje su teléfono con su automóvil usando la aplicación de su automóvil:

Si su vehículo compatible tiene una aplicación disponible, puede usarla para configurar la llave de automóvil digital Android.

Inicie la aplicación y configure o inicie sesión en su cuenta.

Encuentre las opciones de llave de coche digital y siga las instrucciones.

Inicie sesión en su cuenta de Google.

Presiona Aceptar y continuar.

Edite el nombre, si lo desea.

Coloque el teléfono en el lector de llaves de su automóvil y espere a que se empareje.

Cómo emparejar su teléfono con su automóvil usando la unidad principal de su automóvil:

Busque el asistente de configuración de llave digital en la unidad principal de su automóvil y selecciónelo.

Desbloquee el teléfono y configúrelo en el lector de tarjetas digitales.

Seguir instrucciones. Es posible que deba actualizar su dispositivo.

Seleccione la notificación Configurar su clave digital.

Inicie sesión en su cuenta de Google.

Presiona Aceptar y continuar.

Edite el nombre, si lo desea.

Coloque el teléfono en el lector de llaves de su automóvil y espere a que se empareje.

Una vez que su teléfono esté configurado y emparejado con su vehículo, puede colocar su teléfono cerca de la manija para bloquear o desbloquear el vehículo.

También puede colocar su teléfono en el lector de llave digital y presionar el botón de Inicio para encender el motor.

Si alguna vez desea dejar de usar la función, puede eliminar la llave digital del automóvil de Android.

Cómo eliminar tu clave digital de Android:

En su teléfono Android, abra la llave digital de su automóvil.

Toque el botón de menú de tres puntos.

Seleccione Eliminar clave.

Confirme seleccionando Eliminar.

Te puede interesar: ¿Qué es “Quick Share” en tu celular Android?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Android. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.