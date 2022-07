Android: Pilas de widgets, la mejor función de iOS que Google necesita incluir

Sistema operativo móvil: Pilas de widgets, la mejor función de iOS que Google necesita incluir

Soy alguien que ha jurado lealtad de por vida a Android, pero si hay una característica de iOS que puede atraerme para que renuncie a mi amor por la plataforma de Google, son las pilas de widgets en iOS.

Es una característica aparentemente pequeña en papel, pero las pilas de widgets permiten que los widgets sean notablemente más útiles de una manera que Android aún no ha copiado con éxito.

El enfrentamiento entre Android e iOS ha prevalecido desde el comienzo de la era de los teléfonos inteligentes. Los fanáticos de ambos lados comparan fervientemente los sistemas operativos móviles y afirman que su favorito es superior.

Las pilas de widgets son una característica de iOS que Google necesita incluir en su sistema operativo móvil.

Aunque los devotos de Android solían ser más astutos que sus oponentes mostrando widgets, la ecuación se ha invertido desde que Apple introdujo widgets con iOS 14 en 2020.

Pero, ¿qué tienen específicamente las pilas de widgets en iOS que hacen que la implementación de Apple sea mucho más útil? ¿Y cómo hace que iOS sea mejor que Android?

Por qué las pilas de widgets de iOS serían tan útiles en Android

Una pila de widgets es un grupo de widgets en iOS que se pueden superponer unos encima de otros. Puede apilar widgets en iOS simplemente ingresando al modo de edición de pantalla y arrastrando un widget sobre otro o sobre una pila existente algo que sin duda sería útil en Android.

Puede ver estos diferentes widgets desplazándose hacia arriba o hacia abajo sobre ellos. Realmente es lo que su nombre implica: una pila de widgets que viven uno encima del otro.

Pero Apple no se detuvo allí. Parte de lo que hace que las pilas de widgets sean tan útiles es la función integrada "Smart Stack".

Smart Stack entra en acción cuando iOS organiza automáticamente estos widgets en función de su uso. Estudia cómo usa su teléfono y los widgets que prefiere usar en un momento particular del día. Al hacerlo, las pilas de widgets pasan automáticamente por diferentes widgets.

Por ejemplo, el widget de noticias se muestra automáticamente en la parte superior de la mañana con historias para que comiences el día. Durante el día, Smart Stack muestra el widget Calendario con una descripción general de su horario. A medida que avanza la noche, aparecerá un resumen de su actividad diaria para ayudarlo a relajarse con una sensación de logro.

Además de permitir que iOS organice hábilmente los widgets en una pila inteligente, también puede deslizar hacia arriba o hacia abajo para navegar a través de la lista de widgets como una pila normal.

Sin terminar ahí, iOS también le permite convertir cualquier pila de widgets estándar en una pila inteligente. Todo esto hace que los widgets de iOS sean útiles, simples y divertidos de navegar.

A pesar de la ventaja sustancial de Android en el juego de widgets, las pilas de widgets y Smart Stack ayudan a iOS a subir al frente. Al reconocer este revés, Google intentó volver a tomar la delantera al introducir widgets dinámicos con Android 12 en 2021.

Los widgets más nuevos permiten una mejor funcionalidad al integrar controles directos en algunos de ellos.

Con este cambio, los usuarios pueden interactuar con varios widgets directamente desde la pantalla de inicio o usando el Asistente de Google. Android 12 también trajo un esquema de colores consistente en widgets con el motor temático Material You recién horneado.

A pesar de estas mejoras, los widgets dinámicos de Android se enfrentan a un gran desafío. A diferencia de Apple, Google no ejerce mucho control sobre la funcionalidad y la estética de las aplicaciones de terceros.

En cambio, simplemente les da a los desarrolladores de aplicaciones de Android la discreción de adoptar principios de diseño más nuevos, como Material You, siempre que cumplan con los requisitos básicos.

Por lo tanto, funciones como los widgets dinámicos se limitan principalmente a las propias aplicaciones de Google. Para que cualquier aplicación tenga widgets dinámicos, debe ser compatible con la última versión de la API de Widgets de Android.

Al mismo tiempo, muchos fabricantes de teléfonos Android recurren a sus propias versiones de las aplicaciones del sistema, como el calendario, el reloj e incluso las funciones principales de Google, como Bienestar digital.

Esto significa que estas aplicaciones se alinean más con el espíritu de diseño del fabricante y menos con el de Google. Como resultado, la mayoría de los nuevos widgets dinámicos se limitan a las propias aplicaciones de Google o su línea de teléfonos Pixel.

Si bien Google aún tiene que replicar las pilas de widgets o Smart Stacks, otros fabricantes han creado sus propias herramientas para hacer que los widgets de Android sean más prácticos.

Uno de los ejemplos más notables es el estante de OnePlus, al que se puede acceder deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha de un teléfono OnePlus. Shelf muestra varios widgets en una vista desplazable, similar a la vista Hoy en iOS.

Debido a que los widgets predeterminados en Shelf están diseñados por OnePlus, son coherentes en términos del lenguaje de diseño. Desafortunadamente, la mayoría de estos widgets solo ofrecen la posibilidad de iniciar aplicaciones del sistema en lugar de controlar aplicaciones desde fuera de ellas.

Y aunque Shelf es un excelente lugar para almacenar numerosos widgets sin saturar las pantallas de inicio, actualmente no hay forma de apilar widgets uno encima del otro; una vez más, se pierde lo que hace que los widgets de iOS sean tan geniales.

Además de los widgets predeterminados disponibles en Shelf, los usuarios de OnePlus también pueden agregar widgets de aplicaciones de terceros. Empresas como Vivo, Oppo y Realme ofrecen pantallas de widgets similares como parte de su experiencia de inicio, pero ninguna coincide con la flexibilidad de iOS.

La implementación más cercana de las pilas de widgets proviene de Samsung, como se muestra a continuación.

Con la última versión de su máscara de Android, One UI 4.1, Samsung presentó Smart Widgets. Como era de esperar, estos son muy similares a las pilas de widgets en iOS.

Smart Widgets permite a los usuarios apilar varios widgets uno encima del otro en tres tamaños diferentes. Si bien Android limita la funcionalidad de los propios widgets, los widgets inteligentes pueden comprender varios widgets individuales y agruparlos independientemente de su marca.

Incluso en una forma particular, los widgets inteligentes de Samsung pueden contener widgets de diferentes tamaños, lo que hace que esta sea una mejor implementación que la de Apple.

Si bien la funcionalidad de Smart Widgets es excelente, el problema es que solo están disponibles en teléfonos Samsung con One UI 4.1 o posterior. Si tiene un teléfono Galaxy más antiguo o algo que no haya sido fabricado por Samsung, no obtiene esta funcionalidad.

Nuestros teléfonos inteligentes son cada vez más altos y cada vez más difíciles de usar con una sola mano.

Debido a nuestra codependencia en las redes sociales, los lanzadores de desplazamiento vertical como Niagara han comenzado a tener mucho sentido, y las pilas de widgets encajan perfectamente en la imagen. Solo tiene sentido que los widgets den el siguiente paso. Apple ya tiene. Es solo cuestión de tiempo antes de que Google también lo haga.

Te puede interesar: Google anuncia sorpresas con nuevas funciones de Android para fines de 2021

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Android. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.