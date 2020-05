Android: Las mejores Apps del 2020, hasta el momento

El sistema operativo Android, busca ganarle el mercado a Apple, lo que sí es cierto es que gran parte de la población lo decide por la facilidad de sus herramientas a comparación de otras marcas, es por eso que para este 2020 lanzó apps que han sido de gran utilidad, por lo que aquí te daremos las mejores aplicaciones en lo que va de este 2020, tanto por el concepto, funciones y/o diseño.

Read Along by Google

Read Along by Google es una nueva aplicación de Google cuyo objetivo es ayudar a los niños a que aprendan a leer. Se lanzó oficialmente en India el año pasado bajo el nombre Bolo, y durante 2020 cambió de nombre y ha añadido nueve idiomas adicionales, incluyendo el español. En esta app podrás seleccionar cuentos y minijuegos para que los niños se familiaricen con letras y palabras.

Camera Go

Camera Go no es tan espectacular como la Gcam normal, pero sigue siendo una aplicación de cámara sencilla, ligera, gratis y sin anuncios para que tengas una "segunda opinión" a la hora de hacer tus fotos, si no te convence la app de cámara que te viene preinstalada.

Shadow Weather

Si buscas una aplicación del tiempo hiperlocal parecida, Shadow Weather es de lo más parecido que encontrarás hoy en día en Google Play.Shadow Weather cuenta con una interfaz limpia pero llena de datos, que incluye previsión por horas, pronóstico para 10 días, calidad del aire, e información de radares, con una brújula de tormentas incluída.

Disney+

En marzo Disney lanzaba su servicio de streaming en España, que venía emparejado con una aplicación de Android para poder consumir los contenidos desde móviles, tablets y televisores con AndroidTV. Con la aplicación de Disney+ puedes acceder a todas las películas y series de Disney+, con la posibilidad de descargar contenido para verlo más tarde sin conexión a Internet, retransmitir a un Chromecast y la útil función para saltarte la intro en series, entre otras muchas funciones.

Mi DGT

Mi DGT es una aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico de España en la que puedes llevar tu carnet de conducir virtual en tu smartphone con la misma validez que si tuvieras el carnet físico.Aquí podrás consultar cuántos puntos te quedan, los vehículos que están a tu nombre y pudiendo usarla para verificar la autenticidad de los documentos expedidos por la DGT.

Net Speed Indicator

Net Speed Indicator te dará a conocer si a veces te parece que te va un poco lento Internet en el móvil y no tienes modo de saber si es cierto o no, con Speed Indicator te muestra la velocidad y el uso de red en todo momento, accesible desde una notificación o, en más detalle, desde la aplicación.

Photoshop Camera

Photoshop Camera es una nueva aplicación de Adobe que viene a ser algo así como una mezcla entre primas y los efectos de la cámara de Instagram. Es una aplicación para añadir efectos a tus fotos.Se incluye una buena cantidad de filtros para aplicar a tu cara o a toda la imagen, con distintas variaciones y configuraciones adicionales.

Openboard

Openboard es muy parecido al teclado nativo de Android, gratis, sin anuncios y de código abierto, con corrector gramatical y total independencia de librerías de Google. Flojea un poco por el momento en el aspecto de la personalización y todavía le falta la escritura mediante gestos.

Bing Wallpapers

En Bing Wallpapers encontrarás fondos de pantalla de gran calidad, incluyendo las últimas fotos publicadas en Bing, otras fotos clasificadas por categorías y también la puedes usar para usar un color específico como fondo para el móvil.

APKMirror Installer

El conocido sitio APKMirror ha ideado su propia solución, consistente en un instalador propio llamado APKMirror Installer con el cual se pueden instalar archivos APKM en el móvil. Algo parecido encontrarás en el instalador de UpToDown.