Android Go 13 aumenta sus requerimientos ¿Los cumple tu teléfono?

Sistema operativo de Google Go 13 aumenta sus requerimientos ¿Los cumple tu teléfono?

De acuerdo a la revelación de Google por medio de una publicación en su blog oficial del sistema operativo la versión de Android Go 13 ahora requiere de al menos 2 GB de RAM y 16 GB disponibles para el alamacenamiento de datos. Go se trata de la versión del SO desarrollada con equipos de gama baja en mente.

La intención de Alphabet es reducir la brecha entre los usuarios con equipos insignia comparados con los que solo se pueden permitir modelos de gama baja y que estos puedan utilizar también las novedades y características de la versión 13 de Android.

La versión para dispositivos de gama baja ha aumentado sus requerimientos.

Actualmente la tendencia apunta al incremento de consumo de recursos en la industria de software. Algo que el sistema operativo de Google no puede ignorar y que por lo general resulta en la llegada de buenas y mejores características o hasta un mejor aprovechamiento del hardware del teléfono. Sin embargo esto también presenta un problema.

¿Cómo afecta a usuarios el aumento de requerimientos de Android 13 Go?

El aumento de requerimientos de Android Go 13 resulta un problema para los usuarios que se encuentran con que no pueden acceder a lo más reciente del sistema operativo y que no tienen la capacidad de gastar más dinero en adquirir un equipo que los cumpla.

De esta manera aparentemente se verán relegados a Android 12, perdiéndose mejoras como inicio más rápido de apps, mayor autonomía y control de la privacidad.

