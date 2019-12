Android: Confirma que un apk es seguro antes de instalarlo en tu celular

Android Confirma que un app es seguro antes de instalarlo en tu celular

La idea original al desarrollar Android, fue la de dar libertad a quien quisiera desarrollar cualquier tipo de aplicación o mejora en función al sistema operativo, es decir, además de poder personalizar el dispositivo, se tiene la oportunidad de cambiar los parámetros de rendimiento según las necesidades de cada usuario.

Precisamente por eso, existe la opción de poder instalar cualquier aplicación desde un archivo Apk, o bien, una app que no está oficialmente en la tienda de aplicaciones de Google, la PlayStore. El único problema de instalar desde Apk es el riesgo que supone una app desarrollada para robar tus datos, la identidad de tu celular o simplemente dañarlo.

Una Apk es una aplicación comprimida lista para instalar

Un Apk es un archivo donde se encuentran comprimidas las aplicaciones para ser instaladas, todas las apps existentes se encuentran en este tipo de archivo y pueden provenir de cualquier lugar, e incluso es posible encontrar las mismas apps que se encuentran en la Play Store, pero con la altísima posibilidad de que hayan sido manipuladas y contengan algún tipo de software malicioso contra Android.

Hay Apks maliciosas disfrazadas de apps populares

Ahora que si es la única forma de encontrar esa app, es muy importante verificar la procedencia de la misma antes de instalarla en tu dispositivo. Absolutamente todas las apps desarrolladas para Android contienen una firma única del desarrollador, la cual también es conocida como certificado, que sirve para verificar que esa app sea la que dice ser.

Cuando se da el caso de que se manipule la app para introducir algún tipo de malware, adware o tal vez para alterar el funcionamiento de la misma, no podrá ser firmada con el certificado original, entonces pierde su firma de identidad, así es como puedes saber si el Apk que has descargado es confiable o no.

Interfaz de la página Apk pure

Para poder comprobar si un certificado Android es de confianza, puedes revisarlo a través de Apk Pure, donde tendrás que subir el Apk para ser analizado, recuerda que el archivo no debe exceder los 100MB para que la página pueda procesarlo. En cuanto termine el análisis, te indicará si el certificado es confiable y así podrás instalar tu aplicación sin riesgo.

