Android 13: Navegación predictiva 'hacia atrás' podría chocar con lanzadores

Sistema operativo de Google: Navegación predictiva "hacia atrás" podría chocar con lanzadores

El lanzamiento de Android 13 Beta 1 de esta semana nos dio una nueva mirada a lo que Google está trabajando para el lanzamiento de este año.

Si bien es posible que no esté repleto de grandes cambios radicales como Android 12, todas esas pequeñas mejoras se suman a algo bastante bueno.

Obtendremos una imagen más completa de lo que Android 13 se perfila en Google I/O en un par de semanas, y uno de los eventos programados que vale la pena asistir nos muestra el gesto de la espalda con una sensación de confusión y emoción.

El evento, "Back to the basics of System Back", sugiere la "navegación hacia atrás predictiva con animaciones satisfactorias", y muchos de nosotros tenemos curiosidad sobre lo que esto podría significar sobre cómo funciona actualmente el gesto hacia atrás en Android.

La versión beta del sistema operativo de Google ya está disponible.

Afortunadamente, el siempre confiable Mishaal Rahman investigó un poco en Esper.io.

Aunque solo puede hacer algunas conjeturas en este momento (culpe a la falta de la función en las versiones actuales de Android 13), poco a poco está armando lo que realmente podría significar "navegación hacia atrás predictiva".

Aquí hay dos acertijos para resolver: navegación predictiva y "animaciones satisfactorias". En cuanto a lo primero, Rahman no está seguro de lo que esto podría significar.

La palabra ciertamente tiene vínculos con el amor de Google por la IA y el aprendizaje automático, y eso podría relacionarse con Android tratando de adivinar lo que el usuario final busca lograr al deslizar hacia atrás.

El problema de navegación de Android

Android ha sido acusado durante mucho tiempo de navegación hacia atrás confusa y desordenada. Dependiendo de la aplicación, podría hacer que retrocedas a través de los menús, a una página anterior o a la pantalla de inicio por completo.

La mejor conjetura de Rahman es que esta función intentará detectar mejor a qué quiere volver el usuario: otra página anterior o la pantalla de inicio. Esto se relaciona directamente con el segundo rompecabezas: esas nuevas animaciones.

Afortunadamente, Rahman tiene algunos detalles más concretos sobre esta parte. Encontró un código en Pixel Launcher que apunta a una nueva animación para la transición de regreso a casa, más parecida a cómo se ve cuando deslizas hacia arriba para ir a casa. Rahman explica:

Lo que creo que sucederá es que al deslizar hacia atrás, la ventana de la aplicación se escalará y seguirá el dedo del usuario mientras se desliza hacia adentro.

Si el usuario deja pasar una distancia mínima para invocar el gesto de retroceso, se reproducirá otra animación: la de Android 12L que anima con gracia el ícono hacia su ubicación en la pantalla de inicio o en el cajón de la aplicación.

En este momento, a Android 13 Beta 1 le falta el código necesario para probar esta animación.

Rahman señala que este nuevo gesto hacia atrás se asomará a la pantalla de inicio o al cajón de la aplicación, indicando al usuario qué acción está a punto de realizar.

Por supuesto, si este cambio fuera tan simple, Google lo habría hecho hace años. En cambio, la compañía tiene que modificar Android para rastrear inmediatamente el dedo del usuario en lugar de esperar a pasar por un área de activación, nuevamente, llevándonos de vuelta al gesto predictivo, para que la pantalla detrás del gesto pueda animarse correctamente.

También tiene que tener en cuenta que las aplicaciones en Android son responsables de lo que hace el gesto de retroceso, lo que ha llevado a esta sensación de confusión en primer lugar.

Android 13 tiene una nueva API que permitiría que el sistema busque controladores registrados desde una aplicación. Si no hay ninguno, el sistema puede usar esa nueva y llamativa animación para enviar al usuario a casa o al cajón de la aplicación.

Si hay controladores registrados, puede empujarlo hacia atrás en la lista en orden inverso.

Rahman enfatiza que todavía no está 100 por ciento seguro de que así es exactamente como funcionará el sistema, pero parece una conjetura sólida.

Todo esto suena emocionante, hasta que consideras los estragos que podría causar en los lanzadores de terceros.

El cambio de Android a la navegación basada en gestos con Android 10 obligó a muchos a alejarse por completo de los lanzadores o a seguir confiando en la navegación heredada de tres botones.

Lentamente, Google y otros fabricantes de equipos originales volvieron a brindar soporte a los teléfonos, pero tomó meses y, en algunos casos, años de espera.

Si Google va a reinventar por completo el gesto de la espalda, especialmente de una manera tan compleja como esta, podría ponerse feo una vez más.

De cualquier manera, deberíamos aprender mucho más en Google I/O en un par de semanas. Puede que no encuentre un lugar en la presentación principal, pero sin duda es un evento que no debe perderse.

