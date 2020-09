Android 11 está disponible en versión estable para Google Pixel y otros modelos

Google finalmente lanzó Android 11 después de varias versiones beta y la buena noticia es que también llegará a smartphones que no sean Pixel, aunque este grupo de ‘otros’ modelos son básicamente OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro, además de que dicha actualización está lista para los usuarios de América del Norte, Europa e India.

Android 11 trae una gran cantidad de funciones nuevas para administrar mejor las conversaciones y tener un buen control sobre la privacidad, las cuales incluyen principalmente Bubbles, priorizar conversaciones, grabación de pantalla incorporada, controles multimedia rediseñados y muchos más.

Las conversaciones con contactos frecuentes ahora se trasladan a un espacio dedicado en la sección de notificaciones para que pueda detectarlas fácilmente, además de la posibilidad de dar prioridad a estas conversaciones desde la configuración para que nunca se pierdan los mensajes de ellas, por su parte, Bubbles crea encabezados de chat que se pueden arrastrar a cualquier lugar de la pantalla y hacer otras cosas al mismo tiempo para realizar múltiples tareas.

Android 11 también trae una grabadora de pantalla, lo que significa que no necesita instalar ninguna app de terceros para capturar y compartir lo que está sucediendo en la pantalla del smartphone, también puede grabar con sonido del micrófono, del dispositivo o de ambos.

Ahora se puede controlar todos los dispositivos conectados al smartphone con tan solo mantener presionado el botón de encendido, sin la necesidad de abrir diferentes apps.

¡Al fin! Android 11 comienza a llegar

Ahora hay controles de medios rediseñados y se han movido a configuraciones rápidas para que pueda seleccionar dónde va su salida de audio, además el nuevo modo ‘No molestar’ permite personalizar qué aplicaciones o personas podrán crear notificaciones cuando el modo esté activado.

Android Auto funcionará de forma inalámbrica para todos los teléfonos con Android 11 siempre y cuando el sistema del vehículo sea compatible. Otro de los aspectos interesantes es el permiso de restablecimiento automático para las apps no utilizadas, función que garantiza la privacidad al evitar que las apps que ya no se usan accedan a los datos del usuario, ya que Android 11 restablecerá automáticamente los permisos y permitirá decidir si se otorgan la próxima vez que use la aplicación.

Los permisos únicos permiten otorgar acceso de un solo uso a los permisos más sensibles como son micrófono, cámara y ubicación, así, la próxima vez que la app necesite acceder a los sensores, deberá solicitar permiso nuevamente. El acceso por voz que permite acceder al smartphone también se ha actualizado en Android 11, ahora puede comprender el contenido y el contexto de la pantalla, con lo que generará etiquetas y puntos de acceso para los comandos de accesibilidad.

Las capturas de pantalla ahora aparecen en la esquina inferior izquierda y hay que tener en cuenta que los Pixel 2 o superior obtendrán funciones adicionales para organizar y administrar el sistema del smartphone, como sugerencias de apps en la pantalla de inicio basadas en las rutinas diarias.

Esta actualización llegará a teléfonos seleccionados de Xiaomi, Oppo, Realme y OnePlus además de los pixel de Google.