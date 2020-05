Añade música a tus estados de WhatsApp ¡así de fácil!

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo gracias a sus constantes actualizaciones que mantienen felices a los usuarios. Recientemente se agregaron las videollamadas con hasta 8 personas, abarcando las nuevas demandas del mercado que surgieron a raíz del confinamiento social, pero además, existen otros trucos para los estados que no son tan conocidos, como el añadir música para darle un toque único.

La música se ha convertido en un elemento especial en las historias de Instagram y Facebook, pues desde hace más de un año agregaron esta función a sus aplicaciones y aunque WhatsApp había quedado rezagado en este sentido, existe un truco que permite agregar 15 segundos de cualquier canción en los estados de los usuarios.

Insertar música en estados de WhatsApp

El truco no es dmeasiado difícil y no corres ningún riesgo de ser sancionado por utilizar canciones de tus artistas favoritos, especialmente en aquellos casos en que no se encuentre en el catálogo de música de WhatsApp.

El primer paso escolocar el teléfono en una superficie plana, puede ser una mesa o repisa, con el objetivo de que la cámara muestre una imagen completamente negra al subirse en el estado de WhatsApp.

Una vez que el smarphone esté colocado, se debe abrir el reproductor de música para dar "play" a la canción o fragmento de audio que se desea añadir al estado. Posteriormente se debe abrir nuevamente WhatsApp para comenzar a grabar el video con el fondo oscuro.

¡Listo! Deja de grabar en el momento de la canción que desees y podrás tener un estado con fondo negro y la música lista para subir. Recuerda que puedes añadir otros elementos como texto o emojis para dejar volar tu imaginación y sorprender a todos tus contactos cuando vean tu historia.