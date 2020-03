AnTuTu desaparece misteriosamente de Google Play Store

Este fin de semana ocurrió algo misterioso en Google Play Store, pues una de las aplicaciones para dispositivos Android más populares simplemente desapareció de la tienda. Se trata de AnTuTu, una herramienta de rendimiento muy funcional para los dispositivos, que al parecer fue eliminada sin explicación alguna.

Google sacó a AnTuTu de su tienda sin dar razones, por lo que se especula que se habría infringido con las políticas de la Play Store, o habían malas prácticas en la aplicación, como ha pasado con otros desarrolladores que roban datos de los usuarios, pero también existe la posibilidad de que todo esto haya sido un simple error.

Para aclarar la situación, el CEO de AnTuTu emitió un comunicado en donde aclara que el veto de Google no tiene explicación ya que la aplicación no es peligrosa para los dispositivos Android, como muchos comenzaron a especular.

“Recibimos un correo electrónico de notificación de Google el 7 de marzo informándonos que AnTuTu era una de las cuentas de editor relacionadas de Cheetah Mobile, debido a lo cual todas las aplicaciones AnTuTu fueron eliminadas de Play Store. Pero, de hecho, creemos que hay algunos malentendidos al respecto.

¡Antutu NO es una cuenta relacionada de Cheetah Mobile!

AnTuTu se fundó en 2011, incluso antes de Cheetah Mobile, y es uno de los primeros desarrolladores de Google Play. Cheetah Mobile invirtió en nosotros alrededor de 2014 y se convirtió en uno de nuestros accionistas desde entonces. Sin embargo, aún conservamos una cuenta considerable de acciones y operación independiente de la compañía, así como nuestra propia cuenta independiente de Google Play. Cheetah Mobile nunca ha tocado nuestra cuenta de Google Play, y AnTuTu NO ha hecho ninguna promoción del software de Cheetah Mobile.

Creemos que la razón del error de Google es que compramos y utilizamos los servicios legales de Cheetah Mobile, por lo que nuestro enlace de política de privacidad utilizó la dirección de cmcm.com. Esto es en lo que estamos trabajando, incluido el cambio de proveedor legal."

Aunque la aplicación ya no se encuentra disponible en la Google Play, todavía puede obtenerse el archivo APK en el la página web de AnTuTu.

¿Qué pasa entre Google y Cheetah Mobile?

Google ha estado eliminando todas las aplicaciones del desarrollador Cheetah Mobile en los últimos meses, después de darse a conocer el robo de datos e instalación de malware para generar dinero con publicidad invisible o bien, para espiar los dispositivos móviles.

"En cuanto a que Fu Sheng es el presidente / gerente de Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd., esto se debe a los requisitos de los inversores. De hecho, muchas empresas chinas tienen tales requisitos al invertir. Cuando las acciones alcanzan un cierto porcentaje, los inversores requerirán cambios en los documentos de registro del gobierno. La compañía en realidad es operada por Beijing AnTuTu Technology Co., Ltd. Henan Branch, y Fu Sheng en realidad no participa en la operación o la gestión de AnTuTu. De todos modos, hemos informado al inversor Cheetah Mobile pidiéndoles que resuelvan estos problemas causados por ellos.