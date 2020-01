¡Amazon te dejará pagar con la mano!

El gigante en e-commerce Amazon sigue apostando a lo último en tecnología, y es que desde hace algunos años ha dejado en claro que no solamente se dedica a vender productos en línea, sino que también trabaja en el desarrollo e investigación en diferentes sectores de innovación. Lo último es un registro de patente para un sistema de pago que identificará a sus clientes con la mano.

Actualmente, los consumidores que visitan sus tiendas Amazon Go, pueden ver la tecnología de la empresa en su máximo esplendor, pues ni siquiera existe personal en las cajas para cobrar los productos, sino que los pagos se realizan desde una aplicación que debe escanearse en la entrada, y ahora se añadirá un nuevo método de pago.

Amazon registró una solicitud de patente para la cración de un sistema de pago muy peculiar, en lugar de identificar a los clientes por el rostro, según sus rasgos faciales, la empresa apostará por las manos, con un escáner capaz de captruar las características como arrugas y venas.

Si bien, es cierto que de momento no se puede asegurar que este desarrollo se implementará de forma oficial en las tiendas de Amazon, el diario estadounidense The New York Post, indicó que la compañía estaría comenzando a realizar pruebas, y añade un fragmento de la solicitud de patente:

“Dispositivo escáner para obtener imágenes de la palma de la mano de un usuario...

...Las primeras imágenes analizarían las características externas, como las líneas y las arrugas de las palmas de las manos; mientras que el segundo set de imágenes analizarían estructuras anatómicas como las venas, los huesos, los tejidos y otras partes que hay debajo de la capa de la piel”.

Se desbribe además la instalación de estos escáneres a la entrada y/o salida de ciertos lugares, y se asocia un escáner a la cuenta del cliente, de manera que “si el usuario escoge un artículo de un lugar de inventario y sale de la instalación, su cuenta pueda ser usada para pagar ese artículo”.

En las Amazon Go que existen en Estados Unidos se instalaron sensores y cámaras, para que los clientes puedan tomar los productos sin tener que detenerse en la caja para pagar, sino que simplemente deben usar la aplicación que se indica en la entrada para realizar sus compras.

