Amazon rediseña sus tablets económicas con más memoria

Amazon ha actualizado su línea de tablets económicas Amazon Fire con un incremento de las especificaciones técnicas, mejores componentes y un precio que conserva muy por debajo de sus comparables en el mercado. De esta manera, la nueva Amazon Fire HD 8 tiene su llegada con un procesador renovado, más memoria RAM y finalente con USB-C, abriendo la posibilidad a una gran cantidad de accesorios.

Además de esta HD 8, Amazon también ha lanzado un modelo algo más avanzado nombrado Amazon Fire HD 8 Plus que integra más memoria RAM y compatibilidad con carga inalámbrica bajo el estándar Qi.

Amazon Fire HD 8

De esta manera, las especificaciones de la Amazon Fire HD 8 poseen el chip de cuatro núcleos de 1.3 GHz de modelo pasado a uno de 2.0 GHz, del que la empresa presume ser un 30%. En cuanto a la RAM, pasa de los 1.5 GB del modelo 2018 a 2 GB y lo mismo sucede con el almacenamiento. Las opciones disponibles dando un paso de los 16 GB y 32 GB a modelos de 32 GB y 64 GB. Contando siempre con la oportunidad de ampliarlo hasta 1 TB mediante tarjetas extraíbles microSD.

Cabe destacar que hay puntos que no son modificados. La pantalla y el panel se quedan siendo el mismo, ofrecen 8 pulgadas que hemos visto hasta el momento con una pobre resolución de 1280 x 800, conservando además su autonomía en unas 12 horas de uso. Modifica el sistema de carga que pasa a ser USB-C con la opción inalámbrica en el modelo Plus.

Amazon Fire HD 8

¿Cuál es el precio que fija Amazon para sus tablets?

El incremento de las especificaciones significa también un aumento en el precio, que sube a $89.99 dólares para modelo base (frente a los de $79.99 dólares).

Hablando del modelo Plus, las especificaciones son las mismas, pero la RAM aumenta a los 3 GB, integra carga inalámbrica y su caja posee un cargador rápido de 9W acompañado de seis meses de suscripción a Kindle Unlimited, todo a un precio de 20 dólares más en relación al modelo no Plus.