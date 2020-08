Amazon pone a la venta un juego que ni siquiera ha sido anunciado por Nintendo

No es raro que el Nintendo Switch tenga muchos estrenos interesantes, además de que también ha mostrado varios ports de juegos que resultan muy atractivos de Nintendo, y ahora todo parece indicar que The Legend of Zelda: Skyward Sword llegará a la consola híbrida.

Algunos usuarios se dieron cuenta de que en Amazon UK apareció un nuevo producto con el título The Legend of Zelda: Skyward Sword para Nintendo Switch a un precio de £69.99, lo ha causado conmoción entre todos los fans de la saga.

Es importante aclarar que la publicación de Amazon no cuenta con ninguna imagen del mencionado producto de Nintendo y tampoco indica la fecha de disponibilidad, ya que la publicación indica el 1 de enero de 2030.

Amazon UK ofrece un juego de Zelda para Nintendo Switch que no existe

Por otro lado, algo que resulta curioso es que The Legend of Zelda: Skyward Sword para Nintendo Switch aparece como producto vendido y entregado por Amazon, lo que no puede significar otra cosa que el juego ya se encuentra en la base de datos de la compañía y que no fue creada por un tercero.

A pesar de que Amazon es un vendedor muy confiable, existe la posibilidad de que haya errores en su base de datos, incluso ya ha sucedido en otras ocasiones en la que se han publicado productos que no han sido ciertos y solo han jugado con los sentimientos de las personas.

El hecho de que The Legend of Zelda: Skyward Sword para Nintendo Switch sólo esté disponible en Amazon UK nos remite a pensar que se trata de un error, ya que en ninguna otra localidad de Amazon aparece.

Recordemos que The Legend of Zelda: Skyward Sword se estrenó originalmente para Wii el 18 de noviembre de 2011, por lo que no sería descabellado que Nintendo se decidiera a reeditar el juego pero ahora para el Switch.