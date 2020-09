Amazon logró frenar el famoso fraude de las cinco estrellas en Reino Unido

Los mejores revisores de Amazon en el Reino Unido parecen haber incurrido en fraude, dejando miles de calificaciones de cinco estrellas a cambio de dinero o productos gratuitos, por lo que la compañía eliminó 20 mil reseñas de productos tras una investigación del Financial Times.

Justin Fryer, el crítico número uno de Amazon en el Reino Unido, dejó en promedio una calificación de cinco estrellas una vez cada cuatro horas durante el mes de agosto, según el análisis del FT; muchas de estas revisiones fueron para productos de empresas chinas al azar, luego, Fryer parece haber revendido los productos en eBay.

Amazon tiene una regla específica contra la publicación de reseñas a cambio de compensaciones de cualquier tipo, incluidos productos gratuitos o con descuento que se hagan en nombre de cualquier otra persona.

Lo curioso es que nueve de los 10 mejores revisores en el Reino Unido parecen haber roto esa directriz, participando en actividades sospechosas, ya que las 20 mil reseñas que se eliminaron fueron escritas por siete de los 10 principales revisores.

La empresa fue alertada sobre la actividad de Fryer a principios de agosto debido a que al menos un usuario de Amazon informó las cuestionables calificaciones del hombre al CEO de la compañía, Jeff Bezos.

Amazon detiene fraude de calificaciones con 5 estrellas

Fryer sostiene que definitivamente no le pagaron por publicar calificaciones falsas de cinco estrellas, y dice que sus listados de eBay de productos "sin usar" y "sin abrir" eran extras, según el Times .

Independientemente, su actividad no es demasiado sorprendente, ya que las reseñas falsas han sido un problema en Amazon durante años, basta con recordar que en julio, The Markup descubrió que los vendedores estaban involucrados en una variedad de tácticas destinadas a manipular sus calificaciones en la plataforma, incluido el famoso secuestro de reseñas, donde las calificaciones antiguas se adjuntaban a productos nuevos, a menudo no relacionados.

Durante la pandemia de coronavirus, a medida que más personas compran online, el problema solo ha empeorado, por ejemplo, en mayo, el 58 % de los productos de Amazon en el Reino Unido parecían tener reseñas falsas, según Fakespot, una firma que analiza el fraude de calificaciones.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: No caigas en fraude ¡Promete Cerveza Gratis!

El CEO de Fakespot, Saoud Khalifah señaló que la escala de este fraude es asombrosa, ya que Amazon Reino Unido tiene un porcentaje mucho mayor de reseñas falsas que las otras plataformas.