Amazon le declara la guerra a Elon Musk ¡van por el internet espacial!

Amazon, el gigante de la distribución, está buscando un servicio de entrega de Internet basado en el espacio similar al que SpaceX de Elon Musk está intentando con Starlink. La Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. (FCC) ha dado a Amazon el visto bueno para lanzar más de 3.000 satélites en órbita terrestre baja (LEO).

Estos satélites se conectarán en cadena y transmitirán una conexión de Internet espacial de banda ancha a los usuarios de la Tierra. Designado ‘Proyecto Kuiper’, Amazon está preparada para poner 10 mil millones de dólares en el esquema para asegurarse de que SpaceX no contenga todas las tarjetas.

Y no querrás apostar fuerte contra Amazon. El minorista ha creado una asombrosa división de logística y distribución con el proveedor y propietario masivo de computación en la nube, Jeff Bezos, quien también es propietario de una compañía privada de cohetes. "Hemos escuchado tantas historias últimamente sobre personas que no pueden hacer su trabajo o completar el trabajo escolar porque no tienen Internet confiable en casa", dijo Dave Limp, Vicepresidente Senior de Amazon.

‘Todavía hay demasiados lugares donde el acceso a Internet de banda ancha no es confiable o donde no existe en absoluto. Kuiper cambiará eso. Nuestra inversión de $10 mil millones creará empleos e infraestructura en los Estados Unidos que nos ayudarán a cerrar esta gran brecha.

Amazon apuesta por el internet espacial

Apreciamos el apoyo unánime y bipartidista de la FCC en este tema, y quiero agradecer al Presidente Pai y al resto de la Comisión por dar este importante primer paso con nosotros. Nos vamos a las carreras". Amazon está abriendo una nueva instalación de investigación y desarrollo en Redmond, Washington, para enfocarse en este proyecto.

Amazon recibe oficialmente la aprobación de la Federal Communications Commission para el Project Kuiper.



Jeff Bezos pondrá en órbita cientos de satélites para ofrecer conexion a internet a muchas partes del mundo.



"Estamos haciendo una increíble cantidad de inventos para ofrecer banda ancha rápida y confiable a un precio que tenga sentido para los clientes", dijo Rajeev Badyal, Vicepresidente de Tecnología del Proyecto Kuiper. “Los sistemas de banda ancha basados en LEO como el Proyecto Kuiper presentan una gran cantidad de desafíos, y hemos reunido un equipo de ingenieros y científicos de clase mundial que se comprometen a cumplir nuestra visión para el Proyecto Kuiper”, finalizó Rajeev.