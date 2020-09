Amazon está probando una nueva forma de pagar ¡Con la palma de la mano!

El equipo de tiendas físicas de Amazon está presentando un nuevo dispositivo biométrico que permitirá a sus clientes pagar en las tiendas Amazon Go con la palma de la mano, lo que la compañía asegura que será una nueva forma de pago sin contacto, su nombre es Amazon One,

Amazon one es básicamente un escáner en el que primero se inserta la tarjeta de crédito, para después colocar la palma de la mano sobre el dispositivo para asociar su firma con su forma de pago al visitar las tiendas físicas de la compañía.

Una vez que la tarjeta esté archivada, se podrá ingresar a la tienda en el futuro simplemente sosteniendo la palma de su mano sobre el dispositivo Amazon One durante aproximadamente un segundo. Si bien se supone que no debe presionar la palma de la mano sobre el dispositivo en sí, es una nueva tecnología que requerirá la educación del usuario, y eso podría ser un problema, al menos a corto plazo.

Hoy en día, los consumidores están familiarizados con la idea de presionar un dedo para desbloquear un iPhone con Touch ID, por ejemplo, o usar una huella digital para abrir un candado seguro. Es probable que muchos asuman que también debe aplastar la palma de la mano sobre la superficie plana de Amazon One.

Un nuevo método de pago sin contacto llega a las tiendas Amazon Go

Tiendas Amazon Go permitirán pago con la mano

En cualquier otro momento, eso no sería una gran preocupación. Pero dado que el dispositivo se está introduciendo en Estados Unidos, país que todavía está lidiando con la crisis sanitaria de COVID-19, puede que ahora no sea el mejor momento para poner otro punto de contacto potencial en la entrada de una tienda.

Amazon dice que el nuevo dispositivo utiliza tecnología de visión por computadora en tiempo real para crear la firma de la palma única, una elección que hizo la compañía porque cree que el reconocimiento de la palma es más privado que otros medios de autenticación biométrica. Es decir, no se puede determinar la identidad de alguien con solo mirar la imagen de su palma, dice Amazon.

Amazon también dice que las imágenes están encriptadas y enviadas a un área segura en la nube, donde se crean las firmas de la palma de la mano de los clientes. En este momento, no se proporcionan detalles específicos sobre este proceso.

El Amazon One está siendo probado como forma de pago en dos tiendas del área de Seattle, incluida la tienda Amazon Go original en la calle 7th y Blanchard, además de la tienda en South Lake Union ubicada en 300 Boren Ave. North, sin embargo, no reemplazará las otras formas de ingresar a las tiendas, por lo que los clientes aún pueden ingresar usando la aplicación Amazon Go, la aplicación Amazon o con la asistencia de un asociado si desean pagar en efectivo.