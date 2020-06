Amazon elimina su app para iOS en India y lanza una nueva app regional

Si los clientes ya tienen la app original de Amazon en su dispositivo iOS, serán dirigidos directamente al sitio web de Amazon.in al abrirla.

Amazon India elimina su app original para iOS

Amazon finalmente deshabilitó su app original para iOS en India y ahora le pide a sus clientes que cambien a su nueva aplicación 'Amazon India - Shop and Pay' o use el sitio web Amazon.in para comprar desde sus dispositivos Apple, esto significa que ya no podrán realizar ninguna compra a través de la aplicación existente.

El cambio se produce varios meses después de que el gigante del comercio electrónico de EE. UU. colocara una pantalla de bienvenida en la app para iOS más antigua y así alentar a los usuarios a cambiar a la nueva app que incluye soporte para escanear códigos QR de la Interfaz de pagos unificados (UPI) e inscribirse en Amazon Pay.

Amazon India tiene una app exclusiva

Antes de la última actualización, la app anterior de Amazon mostraba una pantalla de bienvenida que advertía a los usuarios sobre su desaparición con una leyenda que decía: "El soporte para esta aplicación terminará pronto". Sin embargo, el banner incluía un botón que ya no está disponible para descartar la advertencia, en su lugar, se ha reemplazado ese botón de descarte con un enlace que dice: "Compre en el sitio web Amazon.in".

Según los detalles proporcionados por Amazon en su página de soporte que es accesible sólo a través de dispositivos móviles, el cambio tiene como objetivo mejorar la experiencia de compra y pago para los clientes de iOS y la compañía también ha asegurado a los clientes que al cambiar a la nueva aplicación, su historial de compras, suscripciones, instrumentos de pago y direcciones existentes se migrarán automáticamente.

Es importante señalar que las referencias de la nueva aplicación de Amazon para clientes de iOS en India están allí desde enero, incluso la nueva app también coexistió en la App Store con la original en un principio.

Nueva app de Amazon para usuarios de iOS en India

TE PUEDE INTERESAR: Amazon planea invertir 2,000 mdd en telefonía móvil

Amazon finalmente ocultó la aplicación original de la App Store para sus clientes en India e hizo que solo la versión local estuviera disponible para descargar.