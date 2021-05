Amazon compraría el estudio de cine de MGM

Continúan los movimientos en el sector del entretenimiento de Estados Unidos y ahora según rumores señalan que Amazon está interesado en adquirir el estudio de cine de MGM, según confirmó The Information, al citar a una persona con conocimiento del asunto.

Estudio cinematográfico detrás de la franquicia de "James Bond", también es dueño del canal de cable Epix y es reconocido por populares programas de televisión como The Handmaid's Tale, Fargo, Vikings y Shark Tank.

Según el medio, el estado de conversión entre el gigante y MGM no está claro, por lo que es posible que no se llegue a un acuerdo. Hasta el momento la compañía no ha querido referirse al informe, incluso manifestó para Financial Times que "no hace comentarios sobre rumores o especulaciones".

Estudio cinematográfico explora venta

MGM Studios

En diciembre pasado, Reuters informó que el estudio cinematográfico estaba explorando una venta y había recurrido a bancos de inversión Morgan Stanley y LionTree LLC e incluso que había iniciado un proceso de venta formal.

Según informes, la compra de MGM Studios podría alcanzar una suma de entre 7000 y 10.000 millones de dólares.

¿Qué pasaría si Amazon compra MGM?

Hasta el momento el catálogo del estudio de cine contempla cerca de 4000 películas mismo que se unirían a Prime Video.

Hasta el momento el catálogo del estudio de cine contempla cerca de 4000 películas y 17.000 horas de televisión, misma que serían de la compañía en caso de que lleguen a un acuerdo y se finalice la compra.

Adquisición que le abría paso a codazos en el mundo del streaming a golpe de talonario. Asimismo, esto reforzaría su actual estudio de cine y su servicio de Prime Video, que compite con Netflix, Disney+ y HBO.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, esto se dio a conocer después de que AT&T anunciara que fusionará su negocio de entretenimiento con Discovery para crear un gigante de los contenidos que tuviera la escala y los recursos necesarios para competir Netflix y Walt Disney.

Cabe señalar que el movimiento de Amazon y MGM es una evidencia más de la ola de consolidación que está viviendo el sector del entretenimiento. Financial Times, señala que MGM es uno de los pocos estudios de Hollywood que no ha sido devorado por los gigantes, por lo que de fusionarse con esta compañía podría ser un proyecto prometedor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.