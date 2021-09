Amazon anunció su robot doméstico del que se rumora desde hace mucho tiempo. Se llama Astro y se venderá por $999. La Verdad Noticias tuvo la oportunidad de verlo en una demostración la semana pasada y busca compartir algunas ideas sobre qué es Astro, qué puede y qué no puede hacer, y por qué Amazon decidió construir un robot doméstico.

Astro parece un gadget extraño para que Amazon lo lance. La empresa es más conocida como tienda online. Y la mayor parte de su beneficio operativo proviene de su negocio en la nube AWS.

En particular, Astro es un producto de "Edición del día 1", lo que significa que no se venderá a todo el mundo al principio. En cambio, Amazon pedirá a las personas que se registren y luego los invitará a pedir el robot. Eso le permite a Amazon evitar construir demasiados dispositivos que no venderá y un fracaso público como el Amazon Fire Phone, descontinuado en 2015.

¿Cuándo saldrá a la venta el robot de Amazon?

Amazon dijo que Astro saldrá a la venta a finales de este año, pero no dio una fecha de lanzamiento específica. Vale la pena señalar que Amazon ha hecho promesas similares sobre productos futuros que nunca se lanzaron o se retrasaron demasiado. Recientemente, Amazon anunció la nueva versión del Kindle Paperwhite; más grande e inalámbrico.

Astro es como una combinación de muchos otros dispositivos de Amazon colocados sobre ruedas. Las cámaras se pueden usar para la seguridad del hogar o para video chat, combinando las cámaras Ring de Amazon con sus pantallas inteligentes. Las cámaras también se utilizan para crear un mapa de su casa cuando configura Astro por primera vez.

¿Qué es Astro?

Amazon acaba de revelar su primer robot doméstico llamado "Astro".

Astro es del tamaño de un perro pequeño. Vaga por tu casa sobre tres ruedas, incluidas dos grandes que evitan que se atasque y una más pequeña para girar. Tiene una cámara que se levanta en un brazo de 42 pulgadas que puede vigilar su hogar y Astro patrulla mientras está fuera.

El robot de Amazon puede seguirte y reproducir música o mostrar programas de televisión en su pantalla táctil de 10 pulgadas. Puede reconocer rostros, si lo desea, por lo que puede cargar dos refrescos en el compartimiento de almacenamiento trasero y decirle a Astro que se los lleve a alguien en la sala de estar.

Es de mencionar que, puede hablar con el robot Astro como lo haría con un Echo o Alexa para obtener resultados deportivos o el clima. Y puede reproducir películas o programas de televisión como lo haría en una tableta Amazon o Fire TV.

