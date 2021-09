Amazon abrirá más supermercados sin cajeros ni filas en el 2022

Recientemente, Amazon ha dado a conocer que el próximo año 2022 abrirán dos supermercados Whole Foods con la tecnología "Just walk out", la cual entró en funcionamiento en las tiendas Amazon Go en marzo pasado.

La propietaria de la cadena de supermercados, anunció este miércoles que llevará su tecnología sin cajero a dos tiendas, permitiendo que los compradores tomen lo que necesitan y se vayan sin tener que abrir sus billeteras.

Las cámaras y los sensores rastrean los productos que se retiran de los anaqueles. Posteriormente los artículos se cargan a una cuenta de Amazon después de que los clientes abandonan la tienda con ellos.

Amazon pensó en los nostálgicos

Las tiendas comenzarán a operar en el año 2022.

Sin embargo, también se contará con una opción para aquellas personas que quieran comprar a la antigua, por lo que estarán disponibles líneas de autopago que aceptan efectivo, tarjetas de regalo y otros tipos de pago.

La compañía propiedad de Jeff Bezos presentó por primera vez la tecnología sin cajero en 2018 en una tienda de conveniencia Amazon Go y la ha expandido a los supermercados más grandes.

Es importante mencionar que esta será la primera vez que aparezca esta nueva tecnología en Whole Foods, una cadena de más de 500 tiendas de comestibles que Amazon compró hace cuatro años.

¿Cuándo abrió el primer supermercado?

Esta tecnología ha sido implementada en Europa.

A principios de marzo, la compañía abrió su primera tienda de comestibles "just walk out" en Europa, donde los clientes pueden simplemente poner sus artículos en una bolsa y salir sin pagar en una caja registradora.

Una de las nuevas tiendas de Amazon estará en Washington, DC; el otro en Sherman Oaks, California. Estarán abastecidos con la comida típica de Whole Foods, que incluye mariscos, jugo de naranja recién exprimido y vegetales orgánicos.

