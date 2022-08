Amazon: ¿Qué datos personales podría obtener al comprar Roomba?

Gigante tecnológico: ¿Qué datos personales podría obtener al comprar Roomba?

Amazon adquirió el fabricante de aspiradoras iRobot por $1.7 mil millones, comprando otra compañía para agregar a su colección de electrodomésticos inteligentes en medio de preocupaciones más amplias de los defensores de la privacidad sobre el poder y la capacidad del gigante tecnológico para obtener información más profunda sobre la vida de los consumidores.

iRobot vende sus productos en todo el mundo y es más famoso por la aspiradora Roomba de forma circular, que se uniría al asistente de voz Alexa, el robot Astro, las cámaras de seguridad Ring y otras en la lista de funciones para el hogar inteligente que ofrece Amazon.

La adquisición también se suma a la gran cantidad de datos de consumo de Amazon: los principales expertos en tecnología dan la alarma de que el gigante tecnológico podría usar este acuerdo comercial para aspirar información personal del interior de los hogares de los usuarios.

Entonces, ¿la compra de Amazon es solo otra forma de espiar a los consumidores?

El gigante tecnológico tendrá acceso a más información de millones de hogares.

Las aspiradoras Roomba avanzadas tienen tecnología de mapeo interno que podría beneficiar a Amazon. La tecnología permite que los dispositivos aprendan el plano de planta de la casa de un usuario.

Los dispositivos pueden recordar hasta 10 planos de planta "para que los usuarios puedan llevar su robot a otro piso o a una casa separada, donde el robot reconocerá su ubicación y limpiará según las instrucciones", dicen los comunicados de prensa de iRobot. Algunos modelos tienen cámaras de baja resolución para evitar obstáculos y ayudar en el mapeo.

“Ahora pueden conocer realmente el diseño de su hogar y los productos que hay en su hogar para orientarlo hacia compras adicionales de cualquier cosa, cualquier bien de consumo”, dijo Rick Jordan, director ejecutivo y fundador de Reachout Technology.

Amazon no ha tenido mucho éxito con los robots domésticos, pero la adquisición de iRobot y la sólida reputación de la empresa en el mercado brindan un "punto de apoyo masivo en el mercado de robots de consumo" que podría ayudar a Amazon a replicar el éxito de su línea Echo de parlantes inteligentes, dijo Lian Jye. Su, analista de la industria de la robótica de ABI Research.

“Si estuviera viendo esto desde la perspectiva de Amazon de querer proporcionar un hogar completo y conectado, es un buen objetivo ambicioso en sí mismo, es bastante ético”, dijo Jordan.

“Sin embargo, tiene que haber mucha transparencia para los consumidores en cuanto a qué datos están recopilando y para qué los van a utilizar”.

El alcance de Alexa de Amazon en los hogares

Alexa de Amazon ya puede calentar los hogares de los usuarios, controlar las luces, realizar un seguimiento de los horarios y agregar pasar la aspiradora a su lista.

“Esta tecnología facilita la vida de las personas más perezosas. Me incluiría en eso debido a ciertas tareas que no me gusta hacer”, dijo Jordan. "Está bien, pero ¿cómo renunciamos a tanta privacidad solo para obtener un poco más de comodidad?"

Aquí hay un vistazo a los datos que Roombas ya ha recopilado sobre los usuarios:

Datos de facturación

Dirección de envio

Cuentas de redes sociales, si se registró a través de una

Cualquier dato de otros dispositivos a los que se haya conectado, incluido su teléfono inteligente

Si desea protegerse mejor de los anuncios dirigidos, verifique la configuración de privacidad en su cuenta de Amazon. Allí, puede limitar el permiso de Amazon para rastrear.

Estas preocupaciones sobre la privacidad se producen después de que el gigante de la tecnología se encontrara previamente en problemas por escuchar a través de sus dispositivos como Alexa.

El mes pasado, Amazon admitió haber proporcionado imágenes de Ring, el timbre de seguridad y vigilancia de la empresa, a las fuerzas del orden público 11 veces este año sin el permiso del usuario.

Te puede interesar: Historia de Jeff Bezos de Amazon

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Amazon. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.