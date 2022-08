Amazon: Pago con palma de la mano tiene importantes implicaciones de privacidad

Minorista en línea: Pago con palma de la mano tiene importantes implicaciones de privacidad

Además de Amazon ¿Has configurado Apple Pay o Google Pay en tu teléfono? Es una manera rápida y fácil de hacer compras sin tener que tocar un teclado o alcanzar tu billetera. Y una vez que lo configuras, puedes usarlo en línea y en tus aplicaciones. Toca o haz clic aquí para usar tu teléfono para pagar todo.

Amazon presentó su método de pago sin contacto en 2020 y lo implementó en todo el país a partir del año pasado. Amazon One no requiere que saques tu teléfono, pero sí necesita la huella de tu palma.

Usuarios se han mostrado preocupados por las implicaciones de privacidad que tiene el nuevo método de pago del minorista en línea.

Si esto no te hace sonar las alarmas, debería hacerlo. Sigue leyendo para conocer las implicaciones de esta tecnología a medida que Amazon expande su imperio minorista.

El gran despliegue de Amazon

Amazon One apareció por primera vez en las tiendas Amazon Go antes de expandirse a Whole Foods y otras tiendas minoristas.

Amazon ahora está agregando su sistema de pago de reconocimiento de palma a más de 65 tiendas Whole Foods en todo California. La tecnología ya está disponible en tiendas seleccionadas de Whole Foods en Texas, Washington, California y Nueva York.

El concepto es simple: realiza compras escaneando la palma de la mano sobre un dispositivo de pago en los quioscos de las tiendas de Amazon.

No necesitas tocar el escáner en absoluto. Simplemente regístrate en persona en un dispositivo Amazon One con una tarjeta de crédito. Luego escanea una o ambas palmas e ingresa tu número de teléfono móvil.

Suena bastante fácil, pero ¿cómo sabe Amazon que eres tú quien hace las compras? Esos datos deben almacenarse en algún lugar.

Tus datos se almacenan en la nube, y Amazon dice que "solo se utilizan para generar y actualizar tu firma de palma única, confirmar si eres un cliente registrado de Amazon One y confirmar tu identidad". Los datos de tu palma se almacenan por separado de los de los demás.

Las medidas de seguridad incluyen encriptación, aislamiento de datos y zonas seguras dedicadas con controles de acceso restringido. El año pasado, Amazon estaba ansioso por poner en marcha la iniciativa, ofreciendo $10 en crédito promocional para quienes se registraran.

Amazon te rastrea en función de tus compras y lo que le dices a Alexa. ¿Utilizas Amazon Music y ves programas de televisión en Prime Video? Eso también se almacena y rastrea.

¿De verdad quieres que Amazon también tenga tus datos biométricos?

Si usas Face ID o escáneres de huellas dactilares para desbloquear tus dispositivos o hacer compras en tu teléfono, estás usando datos biométricos.

Pero eso está almacenado en tu dispositivo. Amazon mantiene la huella de tu palma en sus servidores, lo que la hace vulnerable a ataques y filtraciones de datos. También está permitiendo que Amazon rastree tu movimiento.

¿Y quién puede decir que Amazon no compartirá la huella de tu palma con otros, como una agencia gubernamental? ¿Vale la pena sostener la palma de la mano sobre un escáner en lugar de tomarte unos segundos para usar tu tarjeta de crédito o teléfono para pagar? Decimos que no vale la pena en absoluto.

Amazon almacenará los datos de tu palma siempre que uses Amazon One. Si cancelas tu ID de Amazon One, Amazon eliminará de forma permanente la firma de tu palma de sus servidores después de completar las transacciones restantes. Si no usas un dispositivo de Amazon durante dos años, los datos de tu palma se eliminarán automáticamente.

Hay dos formas de cancelar tu cuenta de Amazon One. Para cancelar la inscripción de un dispositivo Amazon One, haz clic en 'Ayuda' y luego selecciona 'Cancelar inscripción' en el menú Ayuda.

El segundo método es cancelar en línea:

Inicia sesión con la cuenta de Amazon vinculada a tu ID de Amazon One y ve a la página 'Tu ID' de Amazon ONE. Desplázate hacia abajo y haz clic en 'Cancelar inscripción'.

Si no has vinculado tu ID de Amazon One a una cuenta de Amazon.com, puedes cancelar tu ID de Amazon One y solicitar la eliminación de tu información personal en one.amazon.com/data-deletion-request/verification.

