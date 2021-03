Amazon, Disney+, HBO GO o Netflix, ¿Cuál es la mejor plataforma de streaming?

El entretenimiento de la televisión y el cine ha ido evolucionado a una velocidad impresionante durante la última década, donde opciones como el cine y la renta de películas han quedado en el pasado y ya son consideradas como obsoletas debido a las innovaciones de la tecnología en la actualidad.

Una de estas es el streaming, ya que en los últimos años han surgido muchas opciones de este servicio de entretenimiento en línea, para que los usuarios tengan acceso a una cantidad infinita de contenido que incluye series, películas, documentales, conciertos y más desde la comodidad de sus hogares.

No obstante, no es una actualización que solo unos cuantos pueden disfrutar, ya que debido a la competencia, los precios son verdaderamente accesibles y cada vez hay más opciones para que los usuarios tengan de dónde escoger, siendo Netflix, Amazon, Disney+ y HBO GO son las más aclamadas por los usuarios.

¿Qué es el servicio de streaming?

Las apps de streaming son el entretenimiento más novedoso de la actualidad

El streaming es una de las tecnologías más nuevas en el mundo del entretenimiento, donde a través de una plataforma, la cual se interconecta con una aplicación, se ofrece un catálogo de contenido de cine y televisión para usuarios que adquieran el servicio, mismo que se aloja en una nube.

El principal componente que requiere una plataforma de streaming para funcionar es la conexión a internet o el acceso a datos de banda ancha, donde el usuario únicamente tendrá que registrarse en la aplicación deseada, iniciar sesión y podrá disfrutar sin límite todo el contenido del servicio que contrate.

Las plataformas de streaming cobran una módica cantidad mensual por el acceso a todo el contenido de su catálogo, el cual está disponible con o sin conexión, dando las opciones de descargarlo, transmitirlo a otros dispositivos y también poder consumirlo todas las veces que quieran mientras la membresía está vigente.

Las apps de streaming más famosas

Aunque existen muchas, hay cuatro apps que destacan entre las demás

Sabemos que existen una gran cantidad de plataformas de streaming que ofrecen al usuario un catálogo gigantesco de contenido, desde estrenos en el cine hasta algunas de las producciones clásicas que no se pueden encontrar en otro lugar de forma tan sencilla, y gracias a estas apps, están a sólo un clic de distancia.

A pesar de esto, existen algunas plataformas que han destacado mucho más que otras, siendo la calidad de su contenido, su servicio, su costo, sus innovaciones y su número de usuarios a nivel mundial los que las posicionan como las líderes del ramo del entretenimiento en línea.

En esta nota de La Verdad Noticias te hablaremos un poco sobre Amazon Prime, Disney+, HBO GO y Netflix, las cuales son las plataformas de streaming más populares del momento, y si piensas contratar un servicio por primera vez o adquirir uno nuevo, esta información te será muy útil para tomar una decisión

Netflix, el pionero de las series del momento

Netflix es la plataforma de streaming más popular

Netflix es probablemente la plataforma de streaming más famosa de este listado, ya que actualmente cuenta con un aproximado de 183 millones de suscriptores a nivel mundial, ocupando el 12.6% del consumo total de internet en el planeta, posicionándose oficialmente como la mejor app de streaming.

A pesar de que hace apenas unos años comenzamos a disfrutar del servicio de Netflix, esta compañía fue fundada en el año 1997, teniendo como actividad principal la renta de series y películas a través del correo, siendo muy similar a la extinta Blockbuster, con la diferencia de que incluyeron el sistema de recomendación personalizado.

En tan solo 23 años, Netflix se ha convertido en un fenómeno gigante del entretenimiento en línea, ya que no solo se especializan en transmitir series y películas de otros estudios, sino que también tienen su propio catálogo de producciones originales que les han generado millones de dólares en ganancias.

Actualmente Netflix es una de las plataformas preferidas por los consumidores, debido a que tienen un catálogo con más de 6,000 títulos entre series, películas, documentales, conciertos y producciones originales, convirtiéndolo en el más extenso de todas las plataformas de streaming por varios años.

Amazon, la mejor app de envíos y streaming

Amazon Prime es de las preferidas por los fans de las adaptaciones de cómics

Todos conocemos Amazon por su increíble servicio de compra y venta en línea, el cual fue fundado por el empresario Jeff Bezos y se ha convertido en una de las principales tiendas virtuales de todo el mundo, teniendo presencia en los países más grandes y poblados del planeta.

Asimismo, la marca continúa expandiéndose cada vez más, y uno de sus proyectos fue Prime Video, siendo fundada el 7 de septiembre de 2006, aunque al igual que Netflix, durante sus primeros años no causó tanto impacto debido a las limitaciones del internet de esa época, cuando todavía el Wifi no era disponible para todos.

Sin embargo, durante los últimos años se ha convertido en una de las apps favoritas de los usuarios debido a su bajo costo, disponibilidad y calidad en los títulos que ofrece en su plataforma, consiguiendo cerca de 150 millones de suscriptores a nivel mundial.

Aunque no existe una confirmación oficial, se especula que Amazon Prime o Prime Video cuenta actualmente con un aproximado de 18,000 títulos de todo tipo, entre los que destacan más los programas de televisión, de otras compañías y sus producciones originales, las cuales han tenido un éxito rotundo.

HBO GO, la plataforma para los más exigentes

HBO tiene algunas de las series más premiadas

El 8 de enero de 2008, la famosa cadena de televisión de paga HBO lanzó su propia plataforma de transmisión de contenido por streaming llamada HBO GO, la cual ofrece todo el catálogo que la empresa ha producido desde su fundación en el año 1972 y nuevas producciones.

Esta plataforma es considerada por algunos usuarios como la más cara debido a su relación precio-contenido, sin embargo es una de las que ha ofrecido mejor calidad en el entretenimiento en línea, ya que al ser una plataforma premium impulsada por un canal de paga, su contenido es del más consumido en el mundo.

Actualmente HBO GO tiene cerca de 140 millones de suscriptores a nivel mundial, y al igual que sus competidores, maneja un catálogo de aproximadamente 1500 títulos de la plataforma, ya que se divide en diferentes ramos, siendo HBO GO la opción gratuita que viene con la suscripción al canal HBO, mientras que HBO Now es para usuarios externos.

Durante los últimos años el servicio de HBO subió por los cielos gracias a sus espectaculares producciones que les hicieron ganar millones de suscriptores alrededor del planeta, siendo una de las más exitosas de toda su historia, la ya finalizada Game Of Thrones.

Disney+ el novato más exitoso del mundo del streaming

Disney+ es la app que todo fan de Disney y Marvel debe contratar

Esta es la plataforma más joven de todas, ya que fue fundada el pasado 12 de noviembre de 2019, y se convirtió en la nueva estrategia de The Walt Disney Company para entrar en la competencia del entretenimiento por streaming, obteniendo un éxito abismal que ninguno de sus competidores ha logrado.

A menos de dos años de su existencia, Disney+ o Disney Plus ya cuenta con más de 50 millones de usuarios alrededor del mundo, y esto se debe principalmente al contenido que ofrece, pues además de las clásicas películas animadas y live action de la marca, poseen otros estudios.

Como sabemos, Disney+ pertenece a The Walt Disney Company, que a su vez es propietaria de empresas como Fox, Marvel Studios, Pixar animation studios, ESPN, Lucasfilm, The history channel, A&E, Y ABC por mencionar algunas de las más grandes.

Gracias a esto, en Disney+ se pueden encontrar los títulos de algunas de las franquicias más exitosas de todos los tiempos como el universo cinematográfico de Marvel, Star Wars, las princesas de Disney y los títulos más exitosos de Pixar como Toy Story, lo que ha asegurado su éxito y en un futuro podría posicionarse como la app líder de streaming.

Además de su plataforma principal, Disney también es dueña de Hulu, otra famosa plataforma de streaming en compañía de NBC Universal, teniendo como accionista mayoritario al conglomerado de medios conocido como Comcast.

Las mejores series de Netflix

¿Quién no ha hecho Netflix and Chill con alguna de estas series?

Ya sea por la calidad de su producción, el impacto social que tuvieron, o el número de reproducciones, estas son consideradas como las mejores series y películas que Netflix ha lanzado desde su fundación y se encuentran entre las favoritas de los fans.

Mindhunter: Una revolucionaria historia sobre cómo dos agentes del FBI desarrollan mejores estrategias para atrapar asesinos en serie y psicópatas, dirigida por el aclamado cineasta David Fincher.

Dark: Considerada por algunos como la mejor serie de Netflix, nos trae una retorcida historia llena de viajes en el tiempo, conspiraciones, realidades alternas, control mental y demás, haciéndola una de las más complicadas de entender, pero también de las más interesantes de la plataforma.

The Crown: Una de las series más recientes de Netflix y sin embargo de las más exitosas, nos narra la vida y reinado de la reina Isabel II.

Bojack Horseman: La serie sobre el caballo más depresivo del mundo, nos habla del otro lado de la fama, donde las drogas, el sexo y la depresión son problemas con los que lídia el protagonista, siendo muy realista a pesar de ser una serie animada.

House of Cards: Protagonizada por el polémico Kevin Spacey, nos narra la vida del congresista Frank Underwood, quien es un manipulador experto y controla Washington a su antojo para cumplir su objetivo: Ocupar la secretaría de estado del gobierno.

Black Mirror: No se puede decir lo suficiente de esta serie, que combina el futurismo, la tecnología y los escenarios postapocalípticos que esta traerá en un futuro a la humanidad, siendo una de las mejores series de Netflix de todos los tiempos.

Stranger Things: Una serie plagada de referencias a los 80’s, nos narra la historia de un grupo de niños que tendrán que luchar con seres de otra dimensión que buscan destruir la tierra, siendo ellos los únicos que podrán detener el apocalipsis.

Las mejores series de Amazon Prime

Las series de Amazon dejan satisfecho hasta a el más exigente de los fans

Prime Video, como también es conocida la plataforma, no se queda atrás en cuanto al contenido original, pues al igual que sus competidores ha lanzado series espectaculares en los últimos años, que les han generado millones gracias a los temas que escogen, como son cómics, y algunas de las historias clásicas más aclamadas.

The boys: Esta serie basada en el cómic del mismo nombre escrita por Garth Ennis, nos narra cómo serían los superhéroes en la vida real, ya que a diferencia de lo que nos muestran los vengadores o la liga de la justicia, los súper poderes corrompen a todos.

The Marvelous Ms. Masiel: Una de las series más premiadas de Amazon, que nos habla de un ama de casa de la década de los 50, quien descubre que tiene un talento innato para la comedia.

Good Omens: Basada en la novela gráfica del escritor Neil Gaiman, vemos a un ángel y un demonio hacer una inusual alianza para poder salvar al mundo de su inminente destrucción.

Mr. Robot: Interpretada por el ganador del Oscar Rami Malek, nos narra la vida de Elliot Alderson, un ingeniero de ciberseguridad con problemas de ansiedad e inseguridad que se dedica a ser un vigilante por las noches hasta ser reclutado por ciberterroristas.

Utopía: Esta impresionante historia nos habla sobre un grupo de jóvenes que obtienen un libro que contiene una novela gráfica clandestina de culto, la cual les orilla a cumplir una mortal misión para salvar el mundo.

This is us: Una serie que nos enfoca en la familia Pearson en 1979, la cual está plagada de amor, drama, y derrota, la cual se mantiene a lo largo de la vida de los integrantes de la familia por varias generaciones.

Las mejores series de HBO GO

Amazon, Disney+, HBO GO o Netflix, ¿Cuál es la mejor plataforma de streaming?

HBO GO tiene probablemente uno de los catálogos más populares en el mundo del streaming, ya que durante los últimos años han lanzado series que han alcanzado un nivel de impacto mundial debido al éxito que tuvieron ante los espectadores.

Game Of Thrones: Posiblemente la mejor serie de HBO, la cual está basada en las novelas del escritor George R.R. Martin, y durante sus ocho temporadas consiguió millones de dólares en ganancias para la empresa, e incluso se planean spin-offs debido a su éxito.

The sopranos: Una serie que habla sobre la mafia de Nueva Jersey y cómo su líder busca un equilibrio entre su vida personal y su vida criminal, recurriendo a un tratamiento. Posee una temática verdaderamente atrapante que la posicionó como una de las mejores de HBO.

Chernobyl: Una miniserie de cuatro episodios que cuenta la historia del terrible accidente nuclear en Rusia en 1986, la cual obtuvo una innumerable cantidad de premios por su increíble desarrollo.

Watchmen: La serie de superhéroes de la cadena, la cual está basada en el cómic creado por Alan Moore, que se posicionó como una de las mejores series del género a pesar de que tenía una gran competencia con otras plataformas de streaming.

Barry: La serie de comedia y en general más galardonada de HBO, donde el actor Bill Hader le da vida a un asesino que acepta un trabajo en la ciudad de Los Angeles, donde poco a poco descubre su pasión por las artes escénicas.

Las mejores series de Disney+

Apostamos a que ya eres fan de The mandalorian o WandaVision

A pesar de que es una plataforma relativamente nueva, Disney Plus ha comenzado la producción de sus series originales, las cuales están basadas principalmente en los personajes del mundo de Marvel, mismas que han tenido un gran éxito a nivel mundial.

WandaVision: La primera serie de la fase 4 del MCU llegó a Disney+, donde nos narran la historia de Scarlet Witch y Vision, dos personajes de los vengadores, quienes intentan vivir una vida tranquila en los suburbios en una realidad ficticia después de los sucesos de Avengers: Endgame.

The Falcon and The Winter Soldier: Esta serie se estrenó el pasado 18 de marzo, y tiene como personajes principales a Sam Wilson, The Falcon, y a Bucky Barnes, The Winter Soldier, quienes forman un equipo para seguir el legado de su compañero y mentor, el Capitán América.

The mandalorian: Una de las series pertenecientes al universo de Star Wars, la cual nos narra la historia de Mando, un ser de raza Taung, en su misión para proteger a Grogu, un pequeño ser que al principio fue identificado como Baby Yoda, quien en el futuro se convertiría en el Jedi más poderoso del mundo de Star Wars.

Además de esto, tiene en su catálogo grandes títulos como Los Simpson, la historia completa de The Avengers y otros grandes clásicos de Disney que la han convertido en la preferida de los espectadores y la posicionaron como una de las mejores plataformas a pesar de su reciente lanzamiento.

Otras plataformas de Streaming en el mundo

Existen más opciones de apps de streaming con contenidos muy interesantes

Como te mencionamos anteriormente, existen otras plataformas de streaming además de las cuatro mencionadas, pero estas no han podido mantenerse a la par de los gigantes como Amazon, Disney+, HBO GO y Amazon Prime, aunque también tienen muy buen contenido.

Apple TV+: La famosa empresa responsable de la creación de los iPhones también incursionó en el mundo del streaming con su propia plataforma, en la cual se centran principalmente en documentales de celebridades, siendo la más reciente Billie Eilish.

Blim: Propiedad de Televisa, esta plataforma ofrece un catálogo con todas las películas, series y telenovelas creadas por la televisora mexicana, misma que ha tenido buena aceptación por parte del público mexicano.

Claro Video: Claro Video es una plataforma de streaming propiedad de América Móvil, la cual tiene presencia en 16 países, y más que nada se enfoca en la transmisión de contenido de otras franquicias por el servicio On Demand.

Starzplay: Al igual que HBO, es una plataforma creada por el canal Starz, la cual es una de las más baratas en el catálogo con un promedio de 40 pesos mexicanos por mes de renta, teniendo una buena cantidad de series originales a pesar de su poca distribución.

Paramount +: Esta plataforma es oficialmente la más nueva de toda la lista, ya que fue lanzada el pasado 4 de marzo, y tendrá un funcionamiento similar a Disney+, ya que se centrará en la producción y distribución de contenido basado en los proyectos de Paramount Pictures.

Fox Play: Con un catálogo de series, películas y eventos en vivo, es una plataforma disponible para suscriptores del canal Fox, aunque también se puede contratar de manera externa, aunque se rumora que muy pronto podría llegar a su fin debido a que no rindió como debía.

Los precios de las plataformas de Streaming

El precio es un factor importante para decidir qué servicio contratar

Netflix: El plan básico de Netflix tiene un costo de $129 a $139 pesos mexicanos, con la opción de ampliar el servicio de transmisión y la adquisición de la renta del servicio anual.

Amazon: Amazon Prime ofrece su membresía por sólo $99 pesos mensuales, donde además de poder acceder a las series, tendrás acceso a envíos exclusivos en su plataforma de compras y a Amazon Music.

HBO GO: El costo de HBO GO es uno de los más elevados teniendo un precio básico de $149 pesos, con la posibilidad de pago de membresía por semestre o por año, además de poder cargar el monto a tus servicios de telefonía e internet.

Disney+: La membresía de Disney+ tiene un costo básico de $159 pesos, ofreciendo la un descuento si se contrata el servicio por un año, teniendo un costo aproximado de $1,559 pesos, con la posibilidad de ser usado en varios dispositivos a la vez al igual que su competencia.

Apple TV+: Esta plataforma tiene un costo de $69 pesos al mes, con un periodo de prueba de siete días al igual que HBO GO, además de que al adquirir el dispositivo, Apple te ofrece un año de suscripción completamente gratis.

Otras plataformas como Blim y Claro Video tienen un costo de 109 y 115 pesos respectivamente por la renta mensual, aunque tienen la opción de otorgar el servicio gratis a clientes de telefonía como Telmex o Telcel, mismos que después de cierto periodo se cargan a tu cuenta del servicio.

