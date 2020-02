Alien Hominid Invasion lanzará juegos para Xbox One, Nintendo Switch y PC

Después de bastante tiempo The Behemoth anunció su quinto proyecto independiente: una versión reimaginada de Alien Hominid. Behemoth se hizo popular durante la generación pasada gracias a títulos como Castle Crashers y Battleblock Theater. Ante esto, Alien fue su primer juego y tiene fans que le tienen bastante cariño. Así es que decidieron regresar a Hominid con el conocimiento que han adquirido gracias a sus otros proyectos. Por lo que ahora sus creadores han revelado el primer video de gameplay de Alien Hominid Invasion.

Cabe mencionar, que los creadores de Castle Crashers, The Behemoth revelaran finalmente su nuevo proyecto, Alien Hominid Invasion, aún no sabemos de qué va el juego. En ese momento, el equipo no compartía mucho además del nombre y algunos gráficos; Sin embargo, un nuevo video gameplay fue revelado, donde veremos por primera vez exactamente lo que el equipo está haciendo.

Alien Hominid Invasion listo para llegar

Ahora, hasta cuatro jugadores pueden jugar juntos en Invasión. Eso es el doble del número de jugadores de Alien Hominid original, lo que significa el doble de locura. También parece que el botín aleatorio jugará un gran factor en esta versión. Alien Hominid Invasion se lanzará en Nintendo Switch, PC y Xbox One una vez que finalicen el desarrollo. Puedes ver el video debajo.

El gameplay de Alien Hominid Invasion no es lineal, y consiste en invadir la Tierra. A través de niveles generados automáticamente, los jugadores deberán conseguir inteligencia, enfrentarse a jefes y utilizar transformaciones para derrotar a los agentes. Los jugadores tendrán habilidades como dar vueltas, lanzarse y arrojar a los enemigos. Además, las mutaciones darán poderes como la capacidad de volar y la super velocidad. A diferencia del juego original, este podrá ser avanzando de forma cooperativa con hasta cuatro jugadores.

El juego de aventuras Alien Hominid Invasion, podrá ampliar su mercado

En este sentido el lanzarse en el 2004, Alien Hominid contaba con un estilo de líneas gruesas clásico de los inicios de los 2000. Por otra parte, Invasión tiene un estilo más colorido y de líneas más suaves, como las series de estos últimos años. Normalmente, los juegos de The Hominid tardan bastantes años en terminarse. Veremos si la historia se repite.

