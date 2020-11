¿Alguna vez te preguntaste cómo fluye la velocidad de tu internet?

El poder de la fibra óptica

Hoy en día, sin duda que el internet pasó de ser un lujo a una necesidad que el ser humano optó por incluir en su estilo de vida, el cual también tuvo que anexar en su economía.

La tecnología ha generado un cambio en la sociedad que sin duda como cualquier alteración trae consigo los pros y contras, es por ello que Totalplay como empresa de telecomunicaciones te informa la importancia de tener un servicio de Intenert de primera.

¿Alguna vez te preguntaste como fluye la velocidad de tu internet?

En muchas ocasiones se ha escuchado la frase “mi Internet está muy lento”, esto sucede al tipo de conexión o material del cual esta compuesto tu servicio.

Totalplay maneja el uso 100% de la fibra óptica, que ayuda como medio de transporte para el envío y recepción digital de voz y datos, usando la tecnología Fiber To The Home (FTTH), donde la fibra se conecta desde el nodo en el poste y llega hasta el domicilio del cliente. En México no todas las empresas poseen en sus paquetes o servicios la fibra, es por ello que la velocidad es más lenta. Y es aquí donde te das cuenta la importancia de poseer un servicio de fibra óptica, un servicio de primera como Totalplay.

Totalplay ofrece el servicio de Internet utilizando fibra óptica hasta el hogar, con tecnología GPON, en la cual, desde nodos (postes) ubicados estratégicamente derivan la fibra directamente hasta el cliente.

Es aquí donde realmente vez la importancia de tener un servicio de vanguardia, calidad y profesional, incluso Netflix ha destaco a Totalplay por más de tres años como el mejor servicio de de velocidad en Internet para la plataforma de streaming.

No lo pienses más y contrata del mejor internet en México y conoce las promociones que tenemos para ti. Visita nuestra página oficial www.totalplay.com.mx o llámanos al 800 330 1111.

