Alexa: 5 oscuros comandos de voz que debes conocer

Asistente de Amazon: 5 oscuros comandos de voz que debes conocer

Preguntarle a Alexa sobre el clima o usar el asistente de voz para controlar la música es algo viejo.

En nuestra última pausa para el café, revelamos cinco comandos de voz bastante oscuros que definitivamente debería absorber en su vocabulario digital.

Al hacerlo, puede hacer anuncios en la casa, ralentizar un poco a Alexa o transformar el timbre de su puerta en un smart aleck.

Alexa de Amazon es uno de los asistentes de voz más extendidos en el planeta en este momento. Ni siquiera necesitas un altavoz inteligente para usar Alexa.

Estos comandos te ayudarán a dominar a la asistente de voz de Amazon.

Simplemente puede usar Alexa en su teléfono inteligente y probar sus comandos de voz.

Después de haber usado los comandos familiares como "Alexa, ¿cómo está el clima hoy?" o "Alexa, juega Nunca te abandonaré de Rick Astley", vamos a revelar algunos trucos más aquí.

En nuestra última edición de la pausa para el café, presentamos cinco comandos de voz bastante poco comunes que definitivamente serán útiles en su hogar inteligente.

Para obtener una colección completa de los mejores comandos de voz de Alexa, también le recomiendo que la consulte para maximizar el asistente de voz.

Debes conocer estos 5 comandos de voz poco comunes de Alexa

Consejo 1: cambia la velocidad del habla de Alexa. Comencemos con un comando para todos aquellos que no están completamente satisfechos con el desempeño de Alexa.

Si la voz de su teléfono inteligente o altavoz Echo está hablando demasiado despacio para usted, todo lo que tiene que hacer es decirlo. Usa estos dos comandos...

"Alexa, habla más lento".

"Alexa, habla más rápido".

... ¡y ya la velocidad de conversación cambia como por arte de magia!

Consejo 2: active la detección de ruido a través de comandos

¿Vives en una casa grande o te gusta usar tus auriculares todo el día?

Luego, simplemente use un altavoz Echo cerca de la puerta principal para recibir una notificación con el timbre.

Alternativamente, este truco también es una excelente manera de dar un poco de tranquilidad a las personas con problemas de audición. Con la detección de ruido, Alexa responde a una variedad de sonidos con acciones específicas.

Automatiza tu rutina matutina Además de los timbres, todo el tinglado también funciona con detectores de humo, perros que ladran o agua corriente. ¿Quiere obtener más información sobre los comandos del asistente de voz? ¡Entonces escríbeme en los comentarios!

Consejo 3: Reproduzca música para adaptarse a estados de ánimo o situaciones

Es ampliamente conocido el hecho de que puedes reproducir música con tu altavoz Echo sin un teléfono inteligente.

En la redacción, sin embargo, la siguiente característica no era demasiado conocida.

Puede reproducir la banda sonora adecuada para adaptarse a diversas situaciones. Esto incluye animar a uno, al limpiar, bailar, cocinar y cualquier otra cosa que se te ocurra.

"Alexa, pon música para [...]".

Por supuesto, tendrás que probar por ti mismo si la música realmente se adapta a la situación. Es posible que necesite una suscripción a Amazon Music, o puede usar otros servicios de transmisión de música y averiguar qué listas de reproducción están disponibles para ciertos estados de ánimo y situaciones.

Consejo 4: use Alexa para llamadas dentro del hogar

Si su hogar inteligente se basa completamente en el asistente de voz de Amazon, definitivamente debe tener en cuenta la función "Drop-In". Te permite hacer anuncios en ciertas habitaciones sin tener que moverte de tu sofá. Funciona de la siguiente manera:

"Alexa, acércate a [habitación]".

De esta manera, no tendrá que gritar por toda la casa cuando la cena esté lista o molestar a sus hijos cuando necesite informarles sobre algo. ¿A quién le gusta la interacción humana cuando puedes hacerlo digitalmente?

Consejo 5: activa la autodestrucción

Si ya no tiene ganas de usar su altavoz Echo, ¡eso no es un problema en absoluto! Simplemente active el modo de autodestrucción y espere unos segundos. Para hacer esto, use el comando:

"Alexa, inicia la secuencia de autodestrucción".

Después de hacerlo, debe pararse a unos metros del hablante y, preferiblemente, también alejar los documentos importantes y los animales.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Alexa como esta guía para sacar el máximo provecho al dispositivo Amazon Echo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.