Alertan a clientes de iPhone que descargan aplicaciones

Alertan a clientes de iPhone; la empresa de ciberseguridad Sophos ha encontrado en la App Store, la tienda oficial de la empresa de la manzana, 30 «apps» que esconden en su interior servicios de suscripción con costos elevados, así como de compra, cuyo fin es hacer que el cliente se endeude con suscripciones costosas.

La empresa de ciberseguridad pide a los propietarios de iPhone que tengan mucho cuidado con las aplicaciones que se descargan en el «smartphone». Tanto en Android como en iOS. Ya que ofrecen aplicaciones gratuitas pero que al final te pueden cobrar en euros; en otras palabras buscan desplumar al usuario.

Señaló que el verdadero objetivo de estas aplicaciones es enganchar al cliente para quitarle el dinero. “Por ejemplo, hace unos días me descargué un afinador de guitarra para iPhone. Tenía buenas valoraciones y era gratuito. Nada más abrirlo me encontré con que me pedía una suscripción por valor de diez euros al mes. Pago menos por Spotify”, dijo Alberto R. Rodas, director de ventas de Sophos Iberia.

Alberto Rodas destacó que el iPhone ofrece una variedad de aplicaciones como editores de imágenes, filtros faciales, horóscopos o lectores de códigos QR y de códigos de barras, entre otras, pero que muchas de ellas cuentan con suscripciones semanales de pago que alcanzan hasta los 9,20 euros al cambio, lo que equivale a 520 dólares al año o 478 euros.

La empresa Sophos Iberia detalló que el problema es que muchas de ellas en sus promociones afirman, por ejemplo, que la primera semana es gratuita. Luego te cargan una suscripción anual.

Finalmente exhortó a los usuarios de iPhone estar alertas cuando descargan una aplicación, pues citó como ejemplo que encontró una aplicación para leer códigos QR en la que la suscripción anual era de 104 euros, cuando tienes muchas a tu disposición que son completamente gratis y funcionan igual.