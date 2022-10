¡Alerta! Descubren versión falsa de WhatsApp hecha para robar tu dinero

Lo usamos diario y en todo momento, en pocas palabras, dependemos de él, sin embargo aún así hay muchas funciones que quisiéramos pudieran mejorar y que en ocasiones las vemos en Apps como Messenger, Signal o Telegram.

En esta búsqueda de mejorar nuestro WhatsApp original, aparecen opciones como WhatsApp Plus o de la que aplicación que los alertamos hoy: YoWhatsApp, una versión ‘mejorada’ pero muy peligrosa.

La APK de WhatsApp que podría robar tus datos

No podemos negar que la posibilidad de tener una versión de WhatsApp que puede hacer cosas exclusivas que la app original no es muy tentador. Precisamente es lo que promete YoWhatsApp, un mod plenamente funcional de la aplicación de mensajería que te permite personalizar la interfaz, bloquear el acceso a chats de forma individual, etc.

Incluso, utiliza los mismos permisos que la aplicación estándar de WhatsApp y se promociona a través de anuncios en aplicaciones populares de Android como Snaptube y Vidmate.

Sin embargo, al usar una de estas ediciones de WhatsApp, te arriesgas a que te roben datos o incluso dinero.

Kaspersky (expertos en seguridad cibernética) descubrieron que una de las versiones de YoWhatsApp esconde un potente troyano conocido como ‘Tríada’.

La empresa ha estado investigando casos del troyano Tríada escondido dentro de compilaciones modificadas de WhatsApp desde el año pasado, descubriendo que YoWhatsApp v2.22.11.75 arrebata las claves de WhatsApp, permitiendo a los cibercriminales que están tras el uso de Triada controlar las cuentas de los usuarios.



WhatsApp Plus, YoWhatsApp y compañía

Precisamente, este mismo mes, Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, demandó a varias empresas chinas que operan como HeyMods, Highlight Mobi y HeyWhatsApp por desarrollar aplicaciones de WhatsApp "no oficiales" que robaban más de un millón de cuentas de WhatsApp. Y aunque no todos los mods no oficiales de WhatsApp son maliciosos, el consejo de Kaspersky es que “evitarlos por completo [...] si quieres minimizar las posibilidades de instalar malware en tu dispositivo”.

Las apps que promocionan las versiones maliciosas de WhatsApp solo pueden descargarse en forma de APKs fuera de la Google Play Store, lo que también es una práctica a evitar. Triada puede utilizar estas claves para enviar spam malicioso como una cuenta robada, aprovechándose de las personas que confían en su pequeño círculo de amigos y familiares.

Por ello, ten cuidado con los mensajes directos de contactos que promocionan software o te piden que hagas clic en enlaces inusuales. Cuando reciba mensajes de este tipo, ponte en contacto directamente con quien haya enviado el mensaje para confirmar que realmente te ha enviado ese texto.

