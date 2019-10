¡Al fin! WhatsApp soluciona una de sus fallas más molestas en iOS

Luego de varios años en espera de una solución, al fin los usuarios de iOS podrán ver resuelto una de las fallas más molestas de WhatsApp, una que ha recibido una infinidad de críticas sin ser atendida. Si en algún momento silenciaste o tienes silenciado una conversación -por lo menos hay uno, que simplemente no sigues-, lo más seguro es que ya sepas de cuál se trata.

Pese a que silenciabas un chat en el sistema operativo de Apple, el ícono de la aplicación continuaba mostrando los mensajes no leídos del mismo. No existía forma de desaparecer el indicador (globo rojo) hasta entrar a la aplicación, lo cual era molesto para muchos. Después de que pasaron ya varios años con esta situación, la gran mayoría de los usuarios tenía pensado que consistía en una característica, pero no, realmente era una falla de WhatsApp.

No obstante, la última actualización de WhatsApp en iOS al fin soluciona el inconveniente. A partir de este momento, los mensajes que no hayas leídos en los chats silenciados ya no aparecerán en el ícono de la aplicación. La realidad es que la empresa ha tomado acciones bastante tarde, pero aún así hay muchos que recibirán muy felices esta actualización. Es importante mencionar que el parche ya está disponible.

Previa a esta solución, varios usuarios mejor tomaban la decisión de desactivar los globos de WhatsApp. Sin embargo, esto también impedía ver los mensajes no leídos en conversaciones que no estaban silenciados. No se sabe por qué el servicio ha tomado tanto tiempo en solucionar esta falla. Pero como ya muchos sabemos, la app suele tardarse en lo que se refiere a lanzar novedades y brindar soluciones.

Los usuarios del servicio de mensajería están atentos por el inminente lanzamiento del modo oscuro, aunque la compañía no ha confirmado el tiempo en que estará disponible. Son bastantes las apps que se están añadiendo a la idea del cambio de colores de la interfaz, y WhatsApp será uno de los últimos en incorporarse.

