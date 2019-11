¡Al fin! Google Photos permite las etiquetas manuales de personas

El avance tecnológico ha permitido la adopción de los datos biométricos para el funcionamiento de redes sociales y plataformas en línea, así que Google no se ha quedado atrás.

El reconocimiento facial de Google Photos es asombroso y casi perfecto, pues al subir una foto con amigos, aparece al instante el rostro de los usuarios que han autorizado el acceso a su identidad. Sin embargo, existen algunas excepciones en donde, aunque se había reconocido una persona, no se podía añadir la etiqueta de forma manual como en Facebook.

Google realizaba este proceso de forma automática, algo que en parte gustaba a los usuarios que deseaban ahorrar tiempo y tener sus álbumes organizados. El problema surgía cuando la aplicación de fotos no alcanzaba a identificar todos los rostros de una imagen, y mucho menos añadir manualmente el nombre.

Android Police revela en una publicación que ese tipo de problemas ha terminado con una nueva herramienta que permite etiquetar directamente a los contactos retratados. Una función que había sido anunciada desde el mes pasado, además de otras novedades que faltan por estrenarse en Google Photos.

Si bien, la noticia es muy buena, es necesario que primero Google identifique la existencia de un rostro en la imagen, aunque no sepa de quién se trata, por lo que si no aparece el recuadro de reconocimiento facial en la foto, la etiqueta no podrá agregarse.

Google no dará la opción de añadir etiquetas en cualquier parte de la imagen, solamente en los rostros que pueda reconocer, es decir, si aparecen personas con disfraces, de espaldas, o en cualquier otro caso donde el escáner omita las figuras, no se podrá etiquetar.

De momento, la mejora de Google Photos llega a resolver un problema de forma parcial, a todos los usuarios con la última versión de la aplicación, disponible en dispositivos iOS y Android.

