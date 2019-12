¿Airdrop para Android? ¡Ahora se puede!

En cuestión de tecnología, la simplicidad nunca es suficiente; es por eso que se creó Airdrop, aplicación que hizo más sencillo el envío inalámbrico de archivos entre dispositivos Apple,sin embargo, ahora existe una versión que simplifica aún más esa tarea, pero con compatibilidad mejorada, ya que también funciona para dispositivos Android.



AirDrop es una de las herramientas más populares para los usuarios de Apple. Por ejemplo, con Airdrop puedes enviar archivos entre dispositivos de la marca, de forma inalámbrica. Algo muy conveniente en muchas ocasiones, pero que hasta hace poco sólo era posible para dispositivos Apple.

Si eres usuario de Android, o utilizas dispositivos de ambas compañías ya tienes la posibilidad de disfrutar ese beneficio en todos tus equipos, ¿cómo? con la aplicación Snapdrop.

Del Celular a la computadora y viceversa



Snapdrop es la alternativa a AirDrop, ideal para usar con tu celular de Android y/o Apple, si quieres transferir archivos a tu computadora desde tu teléfono o bien, con Snapdrop también puedes pasarlos desde tu computadora a tu dispositivo móvil ya sea que éste tenga iOS o Android

Snapdrop promete ser la mejor manera de enviar archivos de forma inalámbrica.



Snapdrop es la opción para todos aquellos que buscan métodos sencillos para mandar archivos desde tu PC y un teléfono Android, porque podemos hacerlo inalámbricamente, rápido y de manera sencilla.

Snapdrop no es una aplicación propiamente, es una página web y sólo necesitamos acceder dicho sitio desde la computadora así como el teléfono y es indispensable que ambos dispositivos estén conectados a la misma red.



El proceso no es nada complicado, básicamente es abrir Snapdrop en tu teléfono y tu computadora y esperar a que ambos dispositivos se encuentren al conectarse a través aplicación.

Y ahora si lo que deseas es transferir desde el teléfono la computadora, debes pulsar el ícono del PC, y luego elegir los archivos que enviarás. Y en caso contrario, pulsar el ícono del teléfono y seleccionar el contenido a transferir.

Al hacer esto, comienza el traspaso de archivos entre ambos equipos. Una vez finalizado el proceso, Snapdrop te notificará que ya puedes descargar tu contenido oficialmente. Así que sólo debes descargar el archivo en cuestión en la ubicación que desees.

Compatible con iOS y Android

Te puede interesar: Android 10 tiene un nuevo conjunto de herramientas de seguridad



Además de transferir archivos individualmente, Snapdrop también simplifica la gestión de mensajes. Además Snapdrop es una herramienta gratuita, no necesitas registrarte y no conserva el contenido en sus servidores, la herramienta está encriptada y no hay límites de tamaño ni número de archivos a transferir. ¿Ya la probaste?

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.